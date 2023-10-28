李善均神隱6天出來面對！今天現身說明吸毒案 被爆偷吃首度露臉
知名韓星李善均涉嫌吸食大麻等多種毒品，還疑似和29歲酒店女經理一起吸毒，甚至發生婚外情，愛家好男人形象全面崩壞，檢方目前已經限制他出境，並發出傳喚通知書，命李善均今（28）日到案說明，這將是他被立案調查後神隱6天後首度面對社會大眾。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，仁川警察廳昨天以涉嫌違反毒品管理法向李善均發出傳票，要他28日到警局接受調查，警方日前從江南某聲色場所女經理的供詞中得知，李善鈞自去年1月開始吸食大麻、管制精神藥物等毒品，將釐清他吸食何種毒品、服用次數及取得毒品的管道。
李善均19日被媒體爆出吸毒，所屬的經紀公司Hodu & U Entertainment 隔天發表聲明：「正在確認李善均嫌疑的具體事實，今後將積極地配合調查機構的調查。」他與許光漢合作的電視劇《No Way Out》首當其衝，劇組證實把李善均換角，並暫停拍攝兩個禮拜。
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