天冷想泡湯！「該不該裝浴缸」吵翻　設計師曝優劣：整間浴室打掉

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反對派則認為浴缸除了占空間，清潔問題也很煩人，若是不刷缸就會覺得「滑滑髒髒」，而且容易發霉，最後往往變成囤放雜物的「天坑」。此外，現在房價高、居住空間小，浴室間數不多或坪數不夠，都是許多人跟浴缸分手的原因。
里玥室內裝修告訴《NOWnews》，住戶若想安裝浴缸，可先從「三大面向」思考：
📍一、預算限制
安裝浴缸最大的預算問題，其實在於防水，並不只是買浴缸的錢而已。安裝浴缸要很講究防水，施工花費就會比較多。或者也有人廁所空間夠大，不花大錢做浴缸，改放移動式浴缸。
📍二、實用性、泡澡頻率
里玥室內裝修指出，浴缸最常見兩種作法，其一就是傳統用紅磚砌成浴池，容積都很大，因此儲水相對耗時，放水等很久才會滿，一般人就容易懶了，且放滿一大缸水也讓人覺得浪費。
其次，若廁所保溫不佳，冬天邊放水邊涼掉，不像溫泉飯店水量大、可維持水溫；一般住家就算有加壓馬達，要維持溫度也不容易。
📍三、屋內浴室數量
最後要考量的地方，是室內有幾間浴室。里玥室內裝修說，台灣是潮濕氣候，若只有配置一間浴室，大多數人都優先做乾濕分離，減少漏水也避免發霉。現在會選擇安裝浴缸的客戶，通常都是有兩間以上廁所，一間固定洗澡用，另一間偶爾泡澡。
里玥室內裝修提醒，裝浴缸前要考量自己會不會「天天泡」，這樣砸錢就值得。若一年只泡幾次，其實還有其他解決方案，像是住在大台北地區的人，去北投、烏來都很方便，到外面泡湯更舒適。
至於不常泡澡的家庭，若想要打掉浴缸，防水都要重做，坊間建議是整間浴室都要打掉。對此，里玥室內裝修表示，就算不想全拆，至少浴缸以下的牆面都要拆掉。
假設浴缸高度70公分，那牆面90公分以下都得拆掉、重新施做防水，甚至還要考量地板排水孔、地板瀉水坡度，不只牆面工程，地上管線、砌磚、防水都需重做。