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GD被YG切割乾乾淨淨！涉毒疑沒有經紀公司保護　簽約美國變謠言

▲GD涉毒疑似沒有經紀公司保護。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD涉毒疑似沒有經紀公司保護。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

前南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、本名權志龍）被警方證實涉嫌吸毒，目前立案調查中，即使GD發聲強調「我從來沒有吸毒」也沒用，仍遭檢察官限制出境，可能近日就會被傳喚到案釐清案情，第一時間被前東家YG娛樂劃清界線的他，從自清聲明中被懷疑目前沒有經紀公司幫忙處理風波，上個月簽約美國華納的消息可能只是謠言。

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▲GD 12年前在日本「誤吸」大麻，獲得緩起訴處分。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD 6月傳出和YG合約到期，9月被爆已經跟美國華納簽約。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
GD被媒體報導疑似染毒後，沉默2天，昨（27）日發表聲明，澄清自己從來沒有碰毒，近來有關『違反毒品管制法』的新聞跟他沒有關係，不過知道很多人關心此事，所以會積極配合調查，而一般藝人出事都會由經紀公司代為發言，該份聲明是透過「K1 Chamber」律師事務所旗下的律師金秀玄（音譯）對外發布，推測GD現在並無經紀人和公司保護。

▲GD演藝事業岌岌可危，已經有品牌開始切割。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD演藝事業岌岌可危，已經有品牌開始切割。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
GD 2011年5月曾在日本夜店被查獲疑似吸食大麻，檢方對他進行毛髮檢測，結果呈現陽性，GD承認有吸食，但以為只是一般的香菸才會誤吸，檢察官考量他是初犯，還有大學生身分，且食用劑量稀少，予以緩起訴處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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