詹雅雯病情惡化「一度短暫失明」！好友于美人曝最新錄影近況
台語金曲歌后詹雅雯，自2021年3月罹患帕金森氏症、左腦萎縮後，身體狀況一直是外界關注焦點。沒想到這個月初，詹雅雯還透露出現短暫失明症狀，再度引發討論。對此，于美人今（28）日受訪時也聊到好友的錄影狀況，直言完全沒有異狀。
記者詹鎰睿／台北報導
于美人、許志豪、蔡昌憲今日錄製《超級紅人榜》，恰巧身為節目評審之一的詹雅雯也現身錄影，結果3位主持人聽聞詹雅雯失明一事，都感到有些驚訝，僅透露最近一次錄影狀況，均認為詹雅雯的身體沒有任何異常，「我沒有察覺雅雯老師有什麼耶，錄影狀況都蠻好的，心情都很好。」
由於于美人過去曾現身小巨蛋力挺詹雅雯，一起合唱〈愛情的騙子我問你〉，結果被問到明年詹雅雯攻蛋，還會不會站上小巨蛋？于美人竟笑說，「那時我去唱的時候嚇死了！」認為有唱過一次小巨蛋就好，「欸！我是唱過小巨蛋的耶，尊重一點！」
日前，詹雅雯在直播中提到，帕金森氏症有惡化的狀況，而她一直都有回診，可是有點想放棄了，因為藥物的副作用，成為心中的坎，為了想要更好的生活品質，詹雅雯逼著自己走出門，欣賞演唱會、舞台劇，去健走、運動，鼓勵自己也鼓勵大家樂觀向前看，同時也宣布將在明年攻蛋開唱的好消息，讓歌迷們相當期待。