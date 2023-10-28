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臺灣逾10%新生兒是早產！　醫列「常見併發症」：長期追蹤防終生後遺症

▲臺灣逾10%新生兒是早產！　醫列「常見併發症」：長期追蹤防終生後遺症
▲臺灣逾10%新生兒是早產！　醫列「常見併發症」：長期追蹤防終生後遺症

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】根據世界衛生組織的統計，在2020年全球約有1300萬名嬰兒早產，而在2019年全球約有90萬名早產兒死亡，早產被認為是造成小於五歲兒童死亡的最主要頭號原因。

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早產併發症未及時診治　恐留下終身後遺症

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科醫師柯申表示，懷孕未滿37週出生的孩子即為早產兒，而早產兒因為各個器官不成熟，需要專門照顧早產兒的醫療團隊從出生前就開始給予全方面的照護。若是因為早產而出現缺氧、慢性肺疾病、心臟問題、腦出血、感染、壞死性腸胃炎等併發症，未接受及時的評估與治療就有可能會留下終身的後遺症，例如呼吸要依賴呼吸器、發展遲緩、臥床、無法自行經口進食等。

臺灣逾10%新生兒是早產兒　準家長需注意產程變化

根據衛福部統計，近年臺灣超過百分之十的新生兒都是早產兒。去年臺灣的新生兒死亡率高達千分之2.8，其中有達三分之一的新生兒死亡發生在出生後24小時內。柯申表示，為了提升早產兒存活率，除了醫療單位要不斷精進照護品質之外，國家公共衛生政策更要提倡孕產婦照顧與產檢重要性，小心得預防早產的發生，勝於早產發生後的治療。準家長們也需要注意產程變化，如果在懷孕期間有發現早產風險，建議選擇具有早產兒照護能力的醫院進行生產，為寶寶的未來做最好的準備。

早產兒出院後長期追蹤　早期療育團隊協助照護

除了努力讓所有的早產兒們「活下來」，最希望的是每個孩子都可以活得健康、活得精彩。要能夠達成這個目標、減少早產孩子發生遲緩與失能的比例，不只要做好產前與產後的醫療照護，寶寶出院後的長期追蹤也非常重要。即時的早期療育團隊介入，能讓寶寶能發揮最大潛力，活出有無限可能的燦爛人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59682

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