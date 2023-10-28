▲臺灣逾10%新生兒是早產！　醫列「常見併發症」：長期追蹤防終生後遺症

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早產併發症未及時診治 恐留下終身後遺症臺北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科醫師柯申表示，懷孕未滿37週出生的孩子即為早產兒，而早產兒因為各個器官不成熟，需要專門照顧早產兒的醫療團隊從出生前就開始給予全方面的照護。若是因為早產而出現缺氧、慢性肺疾病、心臟問題、腦出血、感染、壞死性腸胃炎等併發症，未接受及時的評估與治療就有可能會留下終身的後遺症，例如呼吸要依賴呼吸器、發展遲緩、臥床、無法自行經口進食等。
臺灣逾10%新生兒是早產兒 準家長需注意產程變化根據衛福部統計，近年臺灣超過百分之十的新生兒都是早產兒。去年臺灣的新生兒死亡率高達千分之2.8，其中有達三分之一的新生兒死亡發生在出生後24小時內。柯申表示，為了提升早產兒存活率，除了醫療單位要不斷精進照護品質之外，國家公共衛生政策更要提倡孕產婦照顧與產檢重要性，小心得預防早產的發生，勝於早產發生後的治療。準家長們也需要注意產程變化，如果在懷孕期間有發現早產風險，建議選擇具有早產兒照護能力的醫院進行生產，為寶寶的未來做最好的準備。
早產兒出院後長期追蹤 早期療育團隊協助照護除了努力讓所有的早產兒們「活下來」，最希望的是每個孩子都可以活得健康、活得精彩。要能夠達成這個目標、減少早產孩子發生遲緩與失能的比例，不只要做好產前與產後的醫療照護，寶寶出院後的長期追蹤也非常重要。即時的早期療育團隊介入，能讓寶寶能發揮最大潛力，活出有無限可能的燦爛人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59682
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