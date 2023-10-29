夏克立暴瘦7KG仍捐血！「砸561萬打官司」喊話黃嘉千：願和平解決
加拿大籍男星夏克立27日終於回到台灣，準備和前妻黃嘉千直球對決，並希望女方能好好溝通，讓他得以見到心愛的家人。今（29）日夏克立再度現身台北信義威秀附近捐血，並大方接受媒體們訪問，只見他在友人的陪伴下，心情放鬆許多，同時也透露在官司上至少砸了24萬加拿大幣（大約561萬新台幣）。
記者詹鎰睿／台北報導
夏克立今日與好友一同現身台北街頭捐血，不過在填寫資料的過程中，似乎遇到瓶頸，必須對照英文資料單，才能慢慢在平板上做填寫，過程花了大約10~15分鐘。不過夏克立心情似乎放鬆許多，在等待期間與友人有說有笑，而他也透露，打官司的壓力很大，一度從76公斤掉到69公斤。
但夏克立表示，這段期間他很感謝親朋好友的援助，還特別點名台灣人非常熱情，願意幫助他，讓他很不好意思，「其實我有錢，只是被綁起來、凍起來了！」而被問到在官司上總共花了多少？夏克立想了一下，列出加拿大到台灣等各式各樣的訴訟費，1年半官司加起來大概花了24萬加幣，大約561萬新台幣。
夏克立坦言，他到現在都沒有跟黃嘉千聯絡過，都是透過律師做溝通，希望雙方能好好解決，而在看到身邊有許多相同經歷的人之後，夏克立認為，台灣的法律應該要改，要保障比較弱勢的一方，接著夏克立講了大概快半個鐘頭，不斷與媒體們訴苦，最後感嘆表示：「我講了很多，但這些東西很重要，我的律師都跟我說不要講話了，講話就完蛋了，講話也改變不了法律。」
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