遲到沒收客訂金7600元！南港米其林餐廳遭轟 神隱9天回應了
日前台北市南港區一家《米其林指南》推薦的餐廳，因為客人遲到超過5分鐘而沒收訂金7600元，引起議論，不少人上網批評店家不近人情、服務態度非常差。對此，南港該間米其林餐廳在事發9天之後終於現身，回應表示「對於近日消費糾紛事件，我們已委請律師聯繫互相溝通並已解決」。
記者張嘉哲/綜合報導
據悉，位於台北南港的義大利餐廳，其實並非是米其林星級餐廳，而是《米其林指南》入選餐廳，根據《米其林指南 》形容，店長夫妻二人擅用新鮮食材，烹調出傳統義大利美食，不過近日因為有顧客從台南北上用餐，因找不到停車位、去電也無人接聽，結果因遲到5分鐘被沒收7600元訂金，引發各界熱議。
由於該間店的消費水準相當高，有網友在事情爆發後在PTT分享用餐經驗，並且曬出帳單，每個人的套餐價格要價4200元，一共有9道菜品，其中一道「Asparagi」從照片上看來，就是一支蘆筍擺上荷包蛋，卻曾要價780元，而還有「一片葉子」、「一口麵」等等菜色，都讓網友感到相當驚豔，認為如果走這麼高檔價格的餐廳路線，服務應該要更好才對。
對於爭議，南港該間米其林餐廳終於在臉書做出回應「感謝向來支持本店的客人們，也感謝所有人的指教，不論正反方面的評論，對本店都是一種學習，藉此調整優化。對於近日消費糾紛事件，我們已委請律師聯繫互相溝通並已解決，請各位網友理性討論，切勿散播未經查證的消息」。
不過即便有多數人不能理解這種價位的餐廳態度高傲、CP值不夠高，不過曾到該店消費3次的老饕「歪嘴雞的中風食堂」，直言碳烤白蘆筍佐荷包蛋非常美味，店內菜色水準也配得上價位，「一樣是白帶魚起司卷，就是比別家好吃，主廚脾氣是硬了一點，但只要守時、遵守遊戲規則，每回都吃得很盡興。」