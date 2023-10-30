煮泡麵加蛋一打全散！內行「神招」入味不破：跟香港人學的
泡麵因為其便利且便宜的原因，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而有些人認為單吃泡麵太過單調，會將泡麵丟入鍋內烹煮，然後加入自己愛吃的料，一碗簡單的泡麵就能變豐富的料理。不過愛煮泡麵的你，是否也有困擾，每每雞蛋打入煮滾的泡麵中，就全散掉，導致每次都不能吃到完整的雞蛋呢？就有網友熱議「煮泡麵的順序」貼文引發廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「泡麵公社」貼文指出「好奇大家泡麵加蛋的時間會是什麼時候？每次煮滾打蛋都會散開，都溶在湯裡面吃不到完整的好空虛」；另外也有人在PTT貼文提到「跟朋友聊到煮泡麵的順序，結果竟然在場的三個人都不一樣，有人先煮麵才打蛋，有人先打蛋才煮麵，大家煮泡麵的順序都是怎樣的？」
貼文一出，不少人紛紛回應「我是先煮麵、調味料、打蛋，不過蛋都很醜就是了哈哈哈」、「我第一步驟就先打蛋煮蛋，怕蛋散掉」、「其實雞蛋應該要先煮，因為你鍋裡如果有麵的話，蛋白都會沾到麵，所以不能吃到完整的蛋」、「基本上是煮麵滾了之後，雞蛋打入後要稍微攪動，這樣蛋才會完整熟透」。
不過，也有內行人分享秘訣「不想要蛋進去就散開，放碗底，煮完泡麵倒進去，不會破而且入味半熟，超好吃」、「我是調味料跟蛋先一起煮，然後泡麵放在旁邊碗中，等蛋熟之後，再沖到碗裡，我是跟香港朋友學的，真的比我以前煮的好吃」。