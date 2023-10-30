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「我媽70青安貸款OK嗎」真實答案超傻眼　台北50歲貸款買房占3成

▲今年第二季中高齡購屋貸款狀況，台北市中高齡貸款者為全台北市31.1%，占比居六都之冠。（圖／記者徐銘穗攝）
▲今年第二季中高齡購屋貸款狀況，台北市中高齡貸款者為全台北市31.1%，占比居六都之冠。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

利率最低1.775%的新青安貸款8月1日上線，年滿18歲可申請，沒有年齡上限，房產專家徐佳馨先前因長輩有換屋需求，曾電詢銀行「我媽70歲可以辦青安貸款嗎？」對方給出肯定答案。而根據聯徵中心資料，統計今年第二季中高齡購屋貸款狀況，發現台北市中高齡貸款者為全台北市31.1%，占比居六都之冠，相當每3名申貸者中就有1名是中高齡買方，新北市占比也達21.7%居次。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雙北房價高，購屋年齡晚，且普遍對於換屋、置產和投資觀念也較盛，對於年紀較大仍背負貸款的接受度也相對較高，所以中高齡購屋族的占比高。而南部房價相對親民，長輩不愛跟銀行借錢，因此亦有許多有財力的長輩採不貸款購屋，因此貸款佔比較小。 

▲2023年第二季50歲以上男女房貸狀況。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年第二季50歲以上男女房貸狀況。（圖／台灣房屋提供）
進一步觀察，全台年齡過百的申貸者中，女性占比55.4%，有4834筆、男性3897筆，整體明顯「女多於男」，不過在購屋平均鑑估值和建物面積方面，男性的負擔能力仍較女性為強，男性購買的平均坪數50.2坪，女性46坪，相差近4坪，大約是一個房間的大小。而新北市過半百女性最愛買，佔57%，而平均鑑估值1622萬元，也與男性的1698萬元相差不遠。

第一建經研究中心副理張菱育表示，過去多數家庭購置的第一屋是登記在先生名下，並負責繳貸款，而到了中壯年後換屋或購置第二屋則會考慮由太太來申貸，因此才會出現50歲以上申貸者「女多於男」。由於女性財力普遍略低於男性，且第二屋貸款利率通常較高，因此年過半百的購屋貸款，平均利率較高，但是這些中壯年已累積一定經濟水準，有充裕自備款，因此仍會有置產規劃。  

張旭嵐提醒，銀行審核貸款年期通常會考慮申貸者年齡和年期加起來不超過70或75，也就說50歲申貸者最多只能申請25年期，越老購屋，可分的期數少，每月還款的房貸金額高，因此越早規劃購屋，彈性越大，壓力較小。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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