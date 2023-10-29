新透天「免800萬」送5台冷氣、5萬家電！眾見致命傷收手：找麻煩

如何買房／存款All in買房「沒錢裝潢」 3銀行裝潢貸款最低0.01%

▲不少人把存款AII in拿去買房，漏抓裝潢費，導致沒前裝修，慘到只能在空蕩蕩的臥房睡帳篷。《NOWnews》整理3銀行裝潢貸款，利率最低只要0.01%。（圖／記者黃韻文攝）
▲不少人把存款AII in拿去買房，漏抓裝潢費，導致沒前裝修，慘到只能在空蕩蕩的臥房睡帳篷。《NOWnews》整理3銀行裝潢貸款，利率最低只要0.01%。（圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。裝潢、家具與家電是新手「小白」買房時，最容易漏抓的「隱藏費用」之一，不少人把存款All in買房，才驚覺「沒錢裝潢了！」只好在空蕩蕩的臥房搭帳篷睡覺。其實，目前有不少銀行推出「裝潢貸款」，利率最低0.01%，《NOWnews》整理以下3家銀行裝潢貸款方式。

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📌中國信託商業銀行：首期年利率0.01%　最高500萬

中國信託商業銀行攜手睿締國際科技股份有限公司（HOMEE AI）旗下「HOMEE 合宜家居」，跨界推出裝潢房信貸專案，即日起至今年12月31日止，信用貸款優惠首期年利率僅0.01%，信貸期數最長7年，貸款額度最高可達新臺幣500萬元，營業時間線上申請最快1小時撥款，亦可選擇融資房貸，可貸額度最高達房屋鑑價價值的85%。

▲中國信託商業銀行推裝潢信貸專案，首期年利率0.01%，最高貸款額度500萬。（圖／中國信託商業銀行網站）
▲中國信託商業銀行推裝潢信貸專案，首期年利率0.01%，最高貸款額度500萬。（圖／中國信託商業銀行網站）
📌凱基銀行：首月優利0.01%　最高800萬

凱基銀行推「神助攻」凱基信貸，首月優利0.01%，貸款額度最高800萬元，不論是要追夢、裝潢或是買車都可用，即起至12月31日止，免開辦費，只要年滿18歲以上、60歲以下，年收入達25萬元以上的國人都可申請，信貸期數為2至7年，依申請人信用狀況評估合適的貸款額度及利率，不需要提供保證人，線上申請立約後最快5分鐘撥款。

📌台北富邦銀行：最高房屋鑑價5%　貸款期限最長20年

台北富邦銀行為需要新購屋裝潢或原屋翻修的客戶，推「富邦裝潢金房貸」，提供最高房屋鑑價5%的貸款額度，適用房貸利率最低2.45%（指數利率一段式+0.86%，目前2.45%），貸款期限最長20年，每件收取5000元帳戶管理費。

至於裝潢費用該怎麼抓？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，裝潢、家具及家電費用會依每人需求與喜好，而衍生或高或低不同的費用，簡單家具約30萬元、基本裝修約50萬元，若找設計師則要百萬起跳，且按坪計費，少則3、4萬元1坪，多10幾、20萬元1坪都有，「畢竟現在裝潢料貴、工也貴」。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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