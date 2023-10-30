台南房市風向變了！法拍屋交易暴增45%　專家揭3大原因

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大環境不佳，台南法拍增4成
住商不動產台南湖美帝堡加盟店店東施慶瓏表示，台南市今年拍賣移轉量大增有幾個因素影響，首先，台南過去的拍賣移轉基期低，所以量體增加數據反應更加明顯，再者，今年大環境不好，個體戶、企業主深受衝擊，抵押之不動產流入法拍機會提升，除此之外，觀察台南市有不少地籍清理及公同共有的物件進入法拍，以法拍解套，這很可能是移轉量大幅增加的原因。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，過去市場不佳能引發斷頭潮，主要房貸利率都在5%以上，今年平均房貸利率雖站上久違的2%，還在房貸戶能應付的範圍，此外，這幾年房價飆漲，屋主若有財務困難需變現，在一般市場讓利出售往往能順利脫手，流入法拍的量體小，故拍賣移轉創新低。
法拍資訊藏貓膩，新手入場應留心
高房價時代買方、投資人尋找低價物件，法拍市場機會最高，郎美囡提醒，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上，況且，許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件的詳細資料，並確實了解整個拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。
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