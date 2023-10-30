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台南房市風向變了！法拍屋交易暴增45%　專家揭3大原因

▲南科因台積電設廠，5年房價漲逾60%，不過房市反指標的法拍屋，台南今（2023）年前3季法拍屋交易卻暴增45%，專家分析有3原因。（圖／591房屋交易網提供）
▲南科因台積電設廠，5年房價漲逾60%，不過房市反指標的法拍屋，台南今（2023）年前3季法拍屋交易卻暴增45%，專家分析有3原因。（圖／591房屋交易網提供）

記者徐銘穗/綜合報導

法拍不再是房市反指標，今年經濟走弱、不動產市場成交量減少，但前三季拍賣移轉量卻創史上同期新低，今年全三季全國拍賣移轉棟數僅2,655棟，與去年同期相比大減17.2%。不過，台南法拍屋逆勢暴增45%，台南房市的風向要變了嗎？專家分析有3大原因。

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過去拍賣移轉量被視為不動產市場的反指標，市場趨冷時法拍量大增，然而近幾年情況全然不同，一般市場冷、法拍也冷，拍賣移轉量最大的六都，今年前三季除了台南市拍賣移轉年增45.6%外，其他五都皆下滑，台北市、新北市、桃園市都下跌超過2成，高雄市下降19.8%，台中市下跌9.7%，台南市除了是六都中唯一拍賣移轉上揚的區域，今年前三季拍賣移轉348棟，總量在六都中排名第二，僅少新北市15棟。

▲2023前3季法拍移轉棟數。（圖／住商不動產提供）
▲2023前3季法拍移轉棟數。（圖／住商不動產提供）
大環境不佳，台南法拍增4成

住商不動產台南湖美帝堡加盟店店東施慶瓏表示，台南市今年拍賣移轉量大增有幾個因素影響，首先，台南過去的拍賣移轉基期低，所以量體增加數據反應更加明顯，再者，今年大環境不好，個體戶、企業主深受衝擊，抵押之不動產流入法拍機會提升，除此之外，觀察台南市有不少地籍清理及公同共有的物件進入法拍，以法拍解套，這很可能是移轉量大幅增加的原因。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，過去市場不佳能引發斷頭潮，主要房貸利率都在5%以上，今年平均房貸利率雖站上久違的2%，還在房貸戶能應付的範圍，此外，這幾年房價飆漲，屋主若有財務困難需變現，在一般市場讓利出售往往能順利脫手，流入法拍的量體小，故拍賣移轉創新低。

法拍資訊藏貓膩，新手入場應留心

高房價時代買方、投資人尋找低價物件，法拍市場機會最高，郎美囡提醒，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上，況且，許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件的詳細資料，並確實了解整個拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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