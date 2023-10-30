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10年都更601件！台北敦南霖園1坪285萬最貴　這3案單價都破200萬

▲內政部統計，2013至2022全台10年都更601件，當中以台北的「敦南霖園」創下單價285萬元／坪最貴。而圖中南港世界明珠單價131萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲內政部統計，2013至2022全台10年都更601件，當中以台北的「敦南霖園」創下單價285萬元／坪最貴。而圖中南港世界明珠單價131萬元。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市中心素地稀缺、地價高漲！內政部統計，2013至2022十年間，全台都更案有601件，近3年核定件數占33.4%，每案平均面積也達1149坪，創歷年新高。當中最貴成交價為國泰金控的霖園集團蔡家起家厝「霖園大廈」改建的預售案「敦南霖園」，實價揭露每坪高達285萬元，而千坪基地中單價站上200萬元的有國賓皇琚、鑄慕與台北之星。

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鄉林不動產研究室指出，都更案基地要破千坪規模，「愈是核心地段取得愈困難」，大多要需花10幾年，甚至是20年的長久時間與整合程序，由於台北市中心的素地稀缺與地價高漲，導致開發商紛紛投入都更及危老重建案的行列。

▲台北市中山區都更整合不易，多數基地面積不大。（圖／鄉林建設提供）
▲台北市中山區都更整合不易，多數基地面積不大。（圖／鄉林建設提供）
依據市調及實價登錄資料，目前北市銷售中具千坪規模之知名指標都更住宅建案，集中於中山、大安、松山、大同以及南港的菁華核心區位，包括國賓皇琚、台北之心、鑄慕、中工碧硯閣、世界明珠、首岳等7案，挾著地段的稀有與優越性，房價創當地新天花板。

尤其是中山區的國賓皇琚及大安區的鑄慕，每坪成交單價已突破200萬元大關，台北之星Diamond Towers單坪開價更來到250~300萬元，引起市場高度關注。在比價和追價效應下，預定Q4即將進場的鄉林吉林路都更案，挾台北市核心區段與近1100坪基地稀有大基地規模優勢，最近也成為豪宅市場討論的新焦點，尤其是高資產族持續關注整地與開案進度。

▲北市銷售中千坪基地都更的指標個案。（圖／鄉林建設提供）
▲北市銷售中千坪基地都更的指標個案。（圖／鄉林建設提供）
都更危老重建蔚為風潮，房仲業者統計今年前三季台北前十名預售與成屋豪宅，有五個建案是都更危老改建的個案，佔了一半，顯見燙金地段都更宅華麗轉身、往往成為區域地標，像是國泰建設都更改建的「敦南霖園」，去年11月出現實價登錄每坪均價達285萬元的紀錄，改寫最貴都更豪宅的新紀錄。

鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰今（30）天說，台北市核心區土地稀缺，房價只會往上走，而都更案受限於原基地，多數都是幾百坪規模，因此在核心商圈第一環的中山區吉林路、農安街口，整出一塊超過千坪的都更基地，十分不易，將全新打造一座台北水城地景，並結合飯店式設施與管理的高規豪宅。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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