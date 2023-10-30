凶宅也漲！南勢角捷運共構凶宅滯銷1年 屋主「加價300萬」繼續賣
買房三重點，地段、地段，還是地段！只要房子的地段對了，就算是凶宅，房價也只漲不跌！新北中和南勢角捷運共構宅「南方之星」，當中曾發生「墜樓命案」的19樓頂樓戶，在售屋網求售1年多賣不掉，屋主日前加300萬元繼續賣，開價3188萬元，漲幅約10%，而南方之星成交均價為63.64萬元，該事故屋權狀57.06坪，換算每坪約55.87萬元，相當打了13.9%。
記者徐銘穗/綜合報導
「南方之星」是屋齡12年的捷運共構宅，總樓高19層，總戶數多達1175 戶，近年成交均價為63.64萬元一坪，套房總價站上千萬元。不過，該社區近年來也發生數起社會案件，2017年9月傳出有婦女墜樓，另在2018年5月該社區地下停車場也傳出命案。
不過，去年南方之星一名屋主去年在《591房屋交易網》，以2888萬元出售19樓「凶宅」，開頭標明「自售凶宅/捷運共構景觀戶/非喜者勿擾」，僅說明是「墜樓事故」。雖然掛網求售1年卻賣不出去，但屋主很有信心，加價300萬元，以3188萬元繼續尋找有緣人。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。不過，南方之星此事故宅，若以開價均價55.87萬元，與社區成交均價63.64萬元相比，約只打了8.6折。
對於該事故屋滯銷1年還加價賣，大家房屋企劃研究室總監郎美囡郎美囡受訪指出，該社區近期12樓以上的高樓層交易，有多筆成交在6字頭，加上近年雙和地區新案供給少，中古社區行情也不斷創新高，推測賣方可能加價試水溫。
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