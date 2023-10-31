外食族怕胖！不卡油實用建議：便當挑「這4種」、超商吃法清單曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於外食3大守則，則包括定時定量；攝取含纖維多的食物，有助於延緩餐後血糖上升；低油、低鹽、少糖、少加工。
對於外食種類，陳奕賓則以便當類、麵食類、便利商店為例，分別整理出實用建議：
🟡便當類
⭕適合選：滷雞腿便當、雞肉便當、烤鯖魚便當、燒肉便當。
❌不宜選：炸雞排便當、炸雞腿便當、爌肉便當。
📍注意事項：
1、選擇油脂相對較少的主菜。
2、一般便當約有1碗飯量，需依合適自己的份量攝取。
3、若可選副菜，以蔬菜類為主。
4、盡量避免加工品、醃漬品。
🟡麵食類
⭕適合選：
◾水餃（男9到12顆、女6到9顆）＋燙青菜一盤＋青菜豆腐湯或青菜蛋花湯1碗。
◾湯麵（小碗或中碗）＋燙青菜一盤＋滷味拼盤（滷蛋、海帶、豆干）
❌不宜選：炒麵、肉羹麵及勾芡類湯品。
📍注意事項：
1、麵食類以單點為主，記得將均衡飲食的概念套進點餐。
2、乾麵較湯麵油膩，最好選擇湯麵，但湯麵的湯較油、較鹹，建議少喝。
3、選擇麵類時應加點青菜，增加青菜攝取量。
🟡便利商店
⭕適合選：
◾滷排骨便當＋生菜沙拉＋無糖茶飲
◾御飯糰或三明治＋生菜沙拉＋無糖豆漿或無糖拿鐵
◾烤地瓜＋生菜沙拉＋茶葉蛋
❌不宜選：燴飯、咖哩飯、奶油白醬義大利麵及含糖飲料。
📍注意事項：
1、便利商店幾乎所有食物都標示營養及食物份量，購買前要先瀏覽。
2、多數超商便當的蔬果都不夠，建議搭配購買生菜沙拉。