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外食族怕胖！不卡油實用建議：便當挑「這4種」、超商吃法清單曝

▲三餐外食容易吸收高油高鹽高鈉，成為肥胖主因，營養師列出實用建議，教挑便當、超商組合吃法。（示意圖／張嘉哲攝）
▲三餐外食容易吸收高油高鹽高鈉，成為肥胖主因，營養師列出實用建議，教挑便當、超商組合吃法。（示意圖／張嘉哲攝）

家庭消費中心／綜合報導

許多民眾日常生活習慣外食，若怕肥，想控糖，實在不容易辦到，對此振興醫院營養師陳奕賓提出超實用建議，包括外食的3大守則，以及便當、麵食該怎麼挑選等，所有「老外」都該留存、參考。

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針對飲食與血糖控制，陳奕賓表示，六大類食物中，主要影響血糖為全榖雜糧類、也就是主食，還有水果類和奶類，這些都可以吃， 就是要注意份量。

至於外食3大守則，則包括定時定量；攝取含纖維多的食物，有助於延緩餐後血糖上升；低油、低鹽、少糖、少加工。

對於外食種類，陳奕賓則以便當類、麵食類、便利商店為例，分別整理出實用建議：

🟡便當類

⭕適合選：滷雞腿便當、雞肉便當、烤鯖魚便當、燒肉便當。

❌不宜選：炸雞排便當、炸雞腿便當、爌肉便當。

📍注意事項：
1、選擇油脂相對較少的主菜。

2、一般便當約有1碗飯量，需依合適自己的份量攝取。

3、若可選副菜，以蔬菜類為主。

4、盡量避免加工品、醃漬品。

🟡麵食類

⭕適合選：
◾水餃（男9到12顆、女6到9顆）＋燙青菜一盤＋青菜豆腐湯或青菜蛋花湯1碗。
◾湯麵（小碗或中碗）＋燙青菜一盤＋滷味拼盤（滷蛋、海帶、豆干）

❌不宜選：炒麵、肉羹麵及勾芡類湯品。

📍注意事項：
1、麵食類以單點為主，記得將均衡飲食的概念套進點餐。

2、乾麵較湯麵油膩，最好選擇湯麵，但湯麵的湯較油、較鹹，建議少喝。

3、選擇麵類時應加點青菜，增加青菜攝取量。

🟡便利商店

⭕適合選：
◾滷排骨便當＋生菜沙拉＋無糖茶飲

◾御飯糰或三明治＋生菜沙拉＋無糖豆漿或無糖拿鐵

◾烤地瓜＋生菜沙拉＋茶葉蛋

❌不宜選：燴飯、咖哩飯、奶油白醬義大利麵及含糖飲料。

📍注意事項：
1、便利商店幾乎所有食物都標示營養及食物份量，購買前要先瀏覽。

2、多數超商便當的蔬果都不夠，建議搭配購買生菜沙拉。

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