兔女郎控遭「羅姓藝人」騷擾！目擊者還原真實情況　桃警緊急回應

NONO性騷擾20人官司還沒結束！傳朱海君10年婚姻告吹　真相曝光

▲NONO涉嫌性騷擾，受害者多達20人，官司仍在進行中，卻傳出與老婆朱海君的10年婚姻告吹，真相曝光了。（圖／NOWnews影像中心）
▲NONO涉嫌性騷擾，受害者多達20人，官司仍在進行中，卻傳出與老婆朱海君的10年婚姻告吹，真相曝光了。（圖／NOWnews影像中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）今年6月時遭到爆料涉嫌性騷擾，受害者高達20人以上，目前官司仍在進行中，但令外界最關心的還是NONO的老婆朱海君近況，今（1）日更傳出夫妻倆長達10年的婚姻已經告吹，不過友人強調沒有離婚，只是先把家人送到娘家安置照顧。

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在NONO性騷擾事件爆發後，就有外界傳出兩人已經離婚的消息。不過據《鏡週刊》報導，身邊友人駁斥此傳聞，「沒有離婚！」此外，朱海君目前近況有些艱苦，除了唱片公司合約即將到期，還有近期與親戚合夥開公司，卻因為帳目不清，讓她損失數百萬元。種種事情下來，讓朱海君心力交瘁，目前先將家人送至娘家照顧。

▲朱海君師弟吳俊宏（左），在臉書上分享兩人的合照。（圖／吳俊宏臉書）
▲朱海君師弟吳俊宏（左），在臉書上分享兩人的合照。（圖／吳俊宏臉書）
值得關注的是，朱海君的師弟吳俊宏，9月中旬還在社群平台上分享合照，只見朱海君當時的神情氣色完好。吳俊宏還開玩笑地說，「我們在台上都會很正常，到了後台就會瘋瘋顛顛，這樣有生病嗎？」透露出朱海君的心情似乎完全沒被影響到。

另外，朱海君在高雄流行音樂中心的開幕活動「真愛路1號」演唱會演出，活動工作尚未停擺。對此《NOWnews今日新聞》也詢問朱海君經紀人關心，截稿前尚未得到回應。

▲藝人NONO陳宣裕二度遭傳喚（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）
▲NONO上個月18日二度被傳喚，官司還在調查中。（圖／記者潘千詩攝影）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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