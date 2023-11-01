NONO性騷擾20人官司還沒結束！傳朱海君10年婚姻告吹 真相曝光
藝人NONO（陳宣裕）今年6月時遭到爆料涉嫌性騷擾，受害者高達20人以上，目前官司仍在進行中，但令外界最關心的還是NONO的老婆朱海君近況，今（1）日更傳出夫妻倆長達10年的婚姻已經告吹，不過友人強調沒有離婚，只是先把家人送到娘家安置照顧。
記者詹鎰睿／綜合報導
在NONO性騷擾事件爆發後，就有外界傳出兩人已經離婚的消息。不過據《鏡週刊》報導，身邊友人駁斥此傳聞，「沒有離婚！」此外，朱海君目前近況有些艱苦，除了唱片公司合約即將到期，還有近期與親戚合夥開公司，卻因為帳目不清，讓她損失數百萬元。種種事情下來，讓朱海君心力交瘁，目前先將家人送至娘家照顧。
值得關注的是，朱海君的師弟吳俊宏，9月中旬還在社群平台上分享合照，只見朱海君當時的神情氣色完好。吳俊宏還開玩笑地說，「我們在台上都會很正常，到了後台就會瘋瘋顛顛，這樣有生病嗎？」透露出朱海君的心情似乎完全沒被影響到。
另外，朱海君在高雄流行音樂中心的開幕活動「真愛路1號」演唱會演出，活動工作尚未停擺。對此《NOWnews今日新聞》也詢問朱海君經紀人關心，截稿前尚未得到回應。
※【NOWnews 今日新聞
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