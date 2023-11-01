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獨／台北「錦新大樓」再添1命！最新房價破5字頭　屋主轉手賺百萬

▲一名14歲少女日前突北上並從錦新大樓頂樓墜落死亡，為錦新大樓再添1命。十月初最新實價揭露，錦新大樓成交單價已站上5字頭，屋主轉手賺百萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲一名14歲少女日前突北上並從錦新大樓頂樓墜落死亡，為錦新大樓再添1命。十月初最新實價揭露，錦新大樓成交單價已站上5字頭，屋主轉手賺百萬元。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

有「台北最猛凶宅」之稱的錦新大樓再添1命！一名14歲少女日前突北上到此，並從頂樓墜落身亡。事實上，因錦新大樓位在北市精華地段，即便凶宅名聲響亮，但據最新實價揭露，本月初錦新大樓有筆9樓6坪套房交易，成交總價375萬元、單價53.8萬元，屋主帳面賺進125萬元，不過相比周邊成交單價71萬元，約打了7.5折。

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據悉，錦新大樓前身是時代大飯店，1984年因電線走火釀災，高達300多人受困，導致19人喪命、49人受傷的悲劇，過了2年又發生「燒肉粽事件」，一名女子因為感情問題跳樓，結果壓死賣肉粽的小販，自己則受輕傷。統計過去39年來至少出過26條人命。

▲14歲少女日前獨自搭車北上，突從錦新大樓頂樓墜落身亡。（圖／翻攝畫面）
▲14歲少女日前獨自搭車北上，突從錦新大樓頂樓墜落身亡。（圖／翻攝畫面）
儘管如此，錦新大樓因地理位置佳、附近熱鬧繁華，加上500萬以內超低總價，詢問度仍相當高。《樂居》資料顯示，總戶數309戶的錦新大樓1年成交均價為41.98萬元1坪，歷史最高單價是64.18萬元1坪；而錦新大樓周邊「林森北路生活圈」近年成交價則為71.38萬元1坪。

《NOWnews今日新聞》記者實際上實價登錄網站查詢，發現錦新大樓十月初9樓的6坪套房以總價375萬元售出，成交單價約53.8萬元，且該戶原屋主去年十月以250萬元買入，持有1年轉手，帳面賺進125萬元。不過，因房地合一稅持有未滿2年出售，將被課45%重稅，實際獲利恐沒有想像的多。

▲錦新大樓9樓的6坪套房本月初以375萬賣出，屋主帳面賺進125萬元。（圖／實價登錄網站）
▲錦新大樓9樓的6坪套房十月初以375萬賣出，屋主帳面賺進125萬元。（圖／實價登錄網站）

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