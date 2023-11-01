獨／台北「錦新大樓」再添1命！最新房價破5字頭 屋主轉手賺百萬
有「台北最猛凶宅」之稱的錦新大樓再添1命！一名14歲少女日前突北上到此，並從頂樓墜落身亡。事實上，因錦新大樓位在北市精華地段，即便凶宅名聲響亮，但據最新實價揭露，本月初錦新大樓有筆9樓6坪套房交易，成交總價375萬元、單價53.8萬元，屋主帳面賺進125萬元，不過相比周邊成交單價71萬元，約打了7.5折。
記者徐銘穗/綜合報導
據悉，錦新大樓前身是時代大飯店，1984年因電線走火釀災，高達300多人受困，導致19人喪命、49人受傷的悲劇，過了2年又發生「燒肉粽事件」，一名女子因為感情問題跳樓，結果壓死賣肉粽的小販，自己則受輕傷。統計過去39年來至少出過26條人命。
儘管如此，錦新大樓因地理位置佳、附近熱鬧繁華，加上500萬以內超低總價，詢問度仍相當高。《樂居》資料顯示，總戶數309戶的錦新大樓1年成交均價為41.98萬元1坪，歷史最高單價是64.18萬元1坪；而錦新大樓周邊「林森北路生活圈」近年成交價則為71.38萬元1坪。
《NOWnews今日新聞》記者實際上實價登錄網站查詢，發現錦新大樓十月初9樓的6坪套房以總價375萬元售出，成交單價約53.8萬元，且該戶原屋主去年十月以250萬元買入，持有1年轉手，帳面賺進125萬元。不過，因房地合一稅持有未滿2年出售，將被課45%重稅，實際獲利恐沒有想像的多。