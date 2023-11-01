房市／年前封關房市走向 安新建經估持平穩健優於預期
疫情解封至今整體房市變數多難預測，預售屋受平均地權條例上路影響，建商推案集中於上半年329檔期，下半年則受總統大選影響整體市場案量相對疲弱；中古屋則是相對穩健。安新建經執行經理丁義峰表示，下半年房市機會點預計將轉移至成屋面，受惠新青安貸款上路，買賣移轉棟數相較去年可望微幅增加或持平。
家庭消費中心／綜合報導
安新建經觀察，以往傳統的建商推案大檔落在329與928雙檔期，今年受7月1日新法案平均地權條例上路，禁止預售屋換約轉售，影響投資需求，故多數建商集中推案選擇在上半年，搶在329檔期推出新案；928檔期雖有8月甫推出的新青安房貸利多加持，由於拍板推行時間緊湊，建商來不及搶進，加上受明年總統大選不定數影響，檔期整體市場案量相對疲弱；二手市場部分，據信義房屋不動產企研室分析，第3季雖屬傳統房市淡季，但今年9月房市表現與7、8月差異不大，表現相對穩健。
後續至年底前封關的房市走向，安新建經丁義峰執行經理認為，相較預售屋市場，機會點轉移至成屋面，此趨勢從第二季買賣移轉棟數逐漸回溫，加上7、8月六都移轉棟數年增率也表現轉正，即可窺知一二。丁義峰表示：『預售屋市場受政策影響交易，但現行中古屋市場因新青安貸款上路而受惠，會帶動房市成長，預期下半年買賣移轉棟數應該會比去年微幅增加或至少持平，從目前的狀況可見房市呈現「投資暫先退場、自用穩健成長」的情況。』
另，若對新青安房貸相關有興趣之民眾，可洽財政部轄下八大公股行庫，目前貸款利率最低1.775%，只要借款人年滿18歲(民法成年)，另外借款人與配偶及其未成年子女均無自有住宅，且申請貸款標的於申請日前6個月起購入，就可以獲得評估申請，詳細貸款原則依財政部公告為準。