六都10月買賣移轉出爐！台南年增66.8%創新高　台中房市跌16%最慘

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，10月都會區量能較去年同期成長，首先是時序離年底的傳統購屋旺季愈來愈近，民眾看屋漸趨踴躍，迎接旺季的氣氛，在南二都與新北市的相對平價區段尤其明顯，也讓台南、高雄與新北繳出年月雙增的好成績，其中台南的2,704棟，不僅是近28個月的單月新高，更是10月同期的史上最大量；新北市也寫下近18個月的單月新高。
旺季報到再加上新青安優貸持續助威，讓剛性買盤的進場態度更為積極，為市場買氣注入活水，且去年同期因處於升息循環，買氣相對保守，也讓都會區的年增表現，在比較基期偏低的情況下，連續兩個月出現1成以上的年增幅，也讓今年前10個月的累積買賣移轉棟數來到約19萬棟，量縮幅度持續收斂，與去年同期相比，年減幅已壓縮到1成以下，因此全年全台守住29萬棟的機會愈來愈濃厚。
歸仁高鐵迎交屋潮 新案3字頭買氣穩定
台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，10月台南不論年增率還是月增率，都堪稱爆量！主要是永康、歸仁、安南等地，都湧現交屋潮，尤其歸仁因高鐵特區的「晶悅首發」、「達麗國家強棒」、「佳展大展」等指標大案，都在今年陸續完工交屋，且歸仁高鐵新案約3字頭的價碼，在現今台南的新案市場中，算是相對平實，加上站區的三井OUTLET也將啟動二期開發，為高鐵特區的買氣加溫，使歸仁的買賣移轉繳出年增654%、月增1483.3%的亮眼成績，並帶動台南整體的交易量能。
台中是10月唯一年月雙減的都會，且年月減幅均為各都之最。陳定中指出，台中量縮明顯的原因，在於新案交屋量遜於去年同期，比如買氣常勝軍的北屯，去年10月買賣移轉量破千棟，今年卻僅有不到700棟，讓台中整體的交易量能跟著走弱，但近期包括北屯的「達麗創世紀」、「十月蜂收」，以及西區的「勤美之森」、南區的「惠宇謙仁」等大案，都接連取得使照，其中水湳經貿園區的「達麗創世紀」量體超過600戶，陸續交屋後，可望使北屯的量能重返榮耀。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。