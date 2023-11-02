橋村炸雞台北101開幕今起「買一送一」　bb.q CHICKEN個人餐199元

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今年8月於不畏颱風、登陸環球購物中心Global Mall板橋車站的「橋村炸雞」台灣1號店，掀起最多要等4小時的排隊熱潮。總算等到二店進駐台北101購物中心B2美食街，台北第一間「橋村炸雞」台北101店，以活潑的黃色裝潢，點綴歡樂溫馨的氛圍。
今開幕鎖定商務客群，主打多達12款的個人餐及4款雙人套餐，蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo品項也首度加入個人套餐行列，還提供韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯等非炸物選項，搭配來自韓國的韓苔苔木薯脆片及清爽的生乳霜淇淋系列。
即日起至11月6日，每日前30組購買炸雞系列任一品項（全雞、半雞、Combo、無骨腿肉），還可享獨家橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒「買一送一」優惠（組合為橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒兩款啤酒各一瓶）。
📌bb.q CHICKEN新推「去骨炸雞獨享餐」199元
同樣來自韓國的bb.q CHICKEN，也推出去骨炸雞獨享餐199元好康。一次爽吃5塊調味去骨炸雞（蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味4選1），搭配海鮮小煎餅、安妞薯球、汽水（可樂或七喜），只要199元。還可以39元加購韓式甜點「煉乳哆波吉」一份（原價58元）。提醒大家，慶城店、南西店、天母高島屋店、桃園統領廣場店、南紡購物店與芝山店、中友百貨店未販售。
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