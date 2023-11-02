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橋村炸雞台北101開幕今起「買一送一」　bb.q CHICKEN個人餐199元

▲「橋村炸雞」二店今天11月2日進駐台北101購物中心，台北第一間「橋村炸雞」開幕「買一送一」優惠；bb.q CHICKEN也推出去骨炸雞獨享餐199元好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「橋村炸雞」二店今天11月2日進駐台北101購物中心，台北第一間「橋村炸雞」開幕「買一送一」優惠；bb.q CHICKEN也推出去骨炸雞獨享餐199元好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

在台灣一開幕便掀起排隊熱潮的「橋村炸雞」，總算等到二店於今天11月2日進駐台北101購物中心，台北第一間「橋村炸雞」今開幕也祭出「買一送一」優惠活動；專為台灣打造的套餐式菜單更有多達12款可選。而同樣來自韓國的bb.q CHICKEN，也推出去骨炸雞獨享餐199元好康。

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📌台北第一間「橋村炸雞」！台北101開幕今起「買一送一」
今年8月於不畏颱風、登陸環球購物中心Global Mall板橋車站的「橋村炸雞」台灣1號店，掀起最多要等4小時的排隊熱潮。總算等到二店進駐台北101購物中心B2美食街，台北第一間「橋村炸雞」台北101店，以活潑的黃色裝潢，點綴歡樂溫馨的氛圍。

▲「橋村炸雞」台北101店設於美食廣場，消費者不用花費長時間等待專屬內用座位了。（圖／王座國際餐飲提供）
▲「橋村炸雞」台北101店設於美食廣場，消費者不用花費長時間等待專屬內用座位了。（圖／王座國際餐飲提供）
▲板橋「橋村炸雞」菜色搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「橋村炸雞」台北101店主打多達12款的個人餐及4款雙人套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
今開幕鎖定商務客群，主打多達12款的個人餐及4款雙人套餐，蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo品項也首度加入個人套餐行列，還提供韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯等非炸物選項，搭配來自韓國的韓苔苔木薯脆片及清爽的生乳霜淇淋系列。

▲板橋環球「橋村炸雞」擁有眾多台灣獨有副食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「橋村炸雞」還有韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯等非炸物選項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4款雙人套餐還有捲餅、布里歐堡等餐點選擇。（圖／王座國際餐飲提供）
▲4款雙人套餐還有捲餅、布里歐堡等餐點選擇。（圖／王座國際餐飲提供）
即日起至11月6日，每日前30組購買炸雞系列任一品項（全雞、半雞、Combo、無骨腿肉），還可享獨家橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒「買一送一」優惠（組合為橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒兩款啤酒各一瓶）。

▲橋村炸雞台北101店個人餐菜單。（圖／王座國際餐飲提供）
▲橋村炸雞台北101店個人餐菜單。（圖／王座國際餐飲提供）
▲橋村炸雞台北101店2人餐菜單及套餐升級選項。（圖／王座國際餐飲提供）
▲橋村炸雞台北101店2人餐菜單及套餐升級選項。（圖／王座國際餐飲提供）
📌bb.q CHICKEN新推「去骨炸雞獨享餐」199元
同樣來自韓國的bb.q CHICKEN，也推出去骨炸雞獨享餐199元好康。一次爽吃5塊調味去骨炸雞（蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味4選1），搭配海鮮小煎餅、安妞薯球、汽水（可樂或七喜），只要199元。還可以39元加購韓式甜點「煉乳哆波吉」一份（原價58元）。提醒大家，慶城店、南西店、天母高島屋店、桃園統領廣場店、南紡購物店與芝山店、中友百貨店未販售。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲bb.q CHICKEN力拚橋村炸雞，推出「韓迷快閃餐」新品優惠。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲bb.q CHICKE也推出去骨炸雞獨享餐199元。（示意圖／全家國際餐飲集團提供）

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