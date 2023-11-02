雙11速食優惠一覽！披薩、雞塊、呱呱包都11元　咖啡「買11送11」

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兩大速食業者必勝客x肯德基，推出雙11 PK雙饗卡APP「1111 PK金銀島」優惠，即日起至11月30日連續30天，天天登入抽獎「買一送一」優惠券，下單再抽iPhone 15 Pro手機。11月9日至11月11日加碼3天，每日上午10:00準時開搶11元、111元、1111元限量美食隨饗券。
必勝客6吋個人鬆厚比薩（限定120元(含)以下口味）、肯德基8塊上校雞塊，都只要11元；肯德基炸雞雙人餐開吃「2塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」111元、必勝客9吋鬆厚比薩1個（限420元(含)以下口味）也是111元；肯德基「8塊雞桶派對分享餐」大嗑「8塊炸雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋2份香酥脆薯(大)＋1.25l百事可樂一瓶」3套竟然只要1111元，必勝客「一公尺派對巨飽盒」超狂下殺51折、1111元就爽吃。
📌呱呱包11元！雙11頂呱呱「買一送一」 6塊炸雞桶249元
雙11頂呱呱11月3日至11月15日連續13天，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券（原價65元），每人限領一張。
活動期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元（原價360元），爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元（原價390元）。
11月8日至11月12日加碼3款點心「買一送一」，地瓜薯條(大) x 2份特價60元（原價120元）、甜甜包2顆 x 2份特價35元（原價70元）、呱呱啵啵球4顆（起司2顆＋布朗尼2顆）X2份特價69元（原價138元）。提醒大家，品項不可混搭，每人限購2組。
📌肯德基7款「買一送一」！「6炸雞＋6蛋撻」333元
肯德基11月1日至11月13日，香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」。5款下午茶點心組合只要66元，划算個人餐「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」111元起、雙人炸雞桶餐「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元。
11月7日至11月9日則開放預購「333元超值狂歡組」，11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售。優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」實現漢堡自由只要333元，「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」吃得超滿足。
📌必勝客「買一送一」！買紙包飯送披薩 「加1元多一件」副食4選1
必勝客即日起至11月13日，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。即日起至11月6日，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)可選。
11月7日至11月13日則祭出第二波雙11優惠，必勝客官網祭出買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。
📌拿坡里「買一送一」！買「一公斤腿排桶」送披薩
慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
📌摩斯漢堡加價「大杯冰紅茶11元」 中杯摩斯咖啡「買11送11」
雙11摩斯漢堡11月10日至11月12日，到店購買黃金地瓜薯，加價「大杯冰紅茶只要11元」；MOS Order App「安心取溫馨送」推出中杯摩斯咖啡「買11送11」優惠價550元。