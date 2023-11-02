七期「台中帝寶」又賠售！賠出史上最高2117萬　專家：那間賠不完

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不過，台中帝寶屢傳賠售消息，實價揭露今年8月30樓戶以4366萬元脫手，相較其2016年6483萬元的入手價，賠掉2117萬元，光帳面就等同一間新屋價，也創下台中帝寶史上最高賠售紀錄；其次為23樓戶在去年8月以5250萬脫手，賠了1548萬元；第3慘則是25樓戶今年2月以3900萬元下車，賠了1385萬元。
台中帝寶何以淪為「賠售豪宅」？全球居不動產情報室總監陳炳辰分析有3大原因，第1是「停車設計不良」，台中帝寶座落在還不錯的主幹道上，但停車出入口位置會讓停車時受限主幹道交通，導致停車不便。
第2是「低價脫手壞行情」，陳炳辰說，雖然台中帝寶起初開價賣得蠻高，但2022年初興建持有方求脫手下車，破盤出清一批「建商戶」，單價約30萬元上，直接打壞行情，而屢傳賠售消息，也演為如今多在3字頭的行情水位。
第3則是「話題豪宅競品興起」，陳炳辰指出，台中帝寶周遭更具話題的競品興起，如「寶輝秋紅谷」、「大陸寶格」、「大陸麗格」等，在話題性與獲利性上都輾壓台中帝寶，導致台中帝寶身價落漆。
台中帝寶又賠售，加上陳幸妤七期豪宅10年賣不掉引發七期豪宅光環不再的想像。對此，陳炳辰表示，上述兩案只是個案，七期最近傳出豪宅成交單價破百萬，8字頭更是常見，直言「七期還是穩穩的『台中豪宅一哥』，其他區域望塵莫及」。
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