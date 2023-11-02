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七期「台中帝寶」又賠售！賠出史上最高2117萬　專家：那間賠不完

▲位在台中七期的知名賠售豪宅「台中帝寶 」，再傳賠售噩耗，今年8月以4366萬元脫手，賠掉2117萬元，刷新台中帝寶賠售紀錄。（圖／翻攝Google Map_jacky chen攝）
▲位在台中七期的知名賠售豪宅「台中帝寶 」，再傳賠售噩耗，今年8月以4366萬元脫手，賠掉2117萬元，刷新台中帝寶賠售紀錄。（圖／翻攝Google Map_jacky chen攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台中七期豪宅光環不再了嗎？前總統陳水扁千金陳幸妤的七期豪宅「聯聚方庭大廈」求售10年賣不掉，從最高1.18億元自砍2000萬，回到10年前最初起售的9800萬元繼續賣。而七期「台中帝寶」再傳破千萬的賠售案，實價揭露30樓戶今年8月成交價為4366萬元，但屋主5年前入手價為6483萬元，慘賠2117萬元出場。專家直言：「那間賠不完！」

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訴求複製台北帝寶DNA的「台中帝寶」豪宅社區，位在七期台灣大道上，屋齡7年、樓高35樓、共132戶。據《樂居》資料顯示，近年成交均價為37.59萬元1坪，史上最高價為59.53萬元1坪。

不過，台中帝寶屢傳賠售消息，實價揭露今年8月30樓戶以4366萬元脫手，相較其2016年6483萬元的入手價，賠掉2117萬元，光帳面就等同一間新屋價，也創下台中帝寶史上最高賠售紀錄；其次為23樓戶在去年8月以5250萬脫手，賠了1548萬元；第3慘則是25樓戶今年2月以3900萬元下車，賠了1385萬元。

▲台中帝寶前三賠售紀錄。（圖／記者徐銘穗製表）
▲台中帝寶前三賠售紀錄。（圖／記者徐銘穗製表）
台中帝寶何以淪為「賠售豪宅」？全球居不動產情報室總監陳炳辰分析有3大原因，第1是「停車設計不良」，台中帝寶座落在還不錯的主幹道上，但停車出入口位置會讓停車時受限主幹道交通，導致停車不便。

第2是「低價脫手壞行情」，陳炳辰說，雖然台中帝寶起初開價賣得蠻高，但2022年初興建持有方求脫手下車，破盤出清一批「建商戶」，單價約30萬元上，直接打壞行情，而屢傳賠售消息，也演為如今多在3字頭的行情水位。

▲台中七期「寶輝秋紅谷」高樓層景觀戶，去年8月以93.8萬元成交，成為2022年台中最高單價住宅。（圖／台灣房屋提供）
▲台中七期「寶輝秋紅谷」高樓層景觀戶，去年8月以93.8萬元成交，成為2022年台中最高單價住宅。（圖／台灣房屋提供）
第3則是「話題豪宅競品興起」，陳炳辰指出，台中帝寶周遭更具話題的競品興起，如「寶輝秋紅谷」、「大陸寶格」、「大陸麗格」等，在話題性與獲利性上都輾壓台中帝寶，導致台中帝寶身價落漆。

台中帝寶又賠售，加上陳幸妤七期豪宅10年賣不掉引發七期豪宅光環不再的想像。對此，陳炳辰表示，上述兩案只是個案，七期最近傳出豪宅成交單價破百萬，8字頭更是常見，直言「七期還是穩穩的『台中豪宅一哥』，其他區域望塵莫及」。

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