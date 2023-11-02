《英雄聯盟》冠軍選手捧「2.4億現金」買豪宅！直播驚人收入曝光

天母最狂豪宅再增值12%！轉手賺進千萬　前3季天母最熱豪宅是這棟

▲「國泰天母」9月成交中樓層戶，總價1.95億元。（圖／台灣房屋提供）
▲「國泰天母」9月成交中樓層戶，總價1.95億元。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

天母屬於封閉型生活圈，居住環境相較市中心靜謐，再加上有國際學校的教育環境，吸引不少富豪在此購屋，根據實價揭露，天母知名豪宅「國泰天母」，今年9月成交中樓層戶，約200坪以1.95億元成交，每坪130萬元，對照前手屋主9年前以單價115.9萬元購入，增幅12.2%。

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台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「國泰天母」屋齡雖已9年，但仍是天母的指標建案，公設完善、一樓大廳挑高設計，加上有品牌建商加持、位在中山北路七段81巷的正豪宅區，是該路段上少有的大坪數豪宅案，面東和、天和兩處綠地，高樓層有山景、公園等景觀，因此仍吸引企業主青睞。

台灣房屋趨勢中心進一步觀察，今年天母地區億級豪宅有19筆交易，其中9筆交易集中在今年完工的新案「力麒天沐」，單價落在117~137萬元上下，而今年至目前為止，總價最高的就是「國泰天母」中樓層戶，總價1.95億元。

▲前三季大天母地區億級豪宅交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
▲前三季大天母地區億級豪宅交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
賴彥廷分析，今年前三季天母豪宅交易已超越去年同期，除了因新完工豪宅「力麒天沐」交屋外，交易量提升也與通貨膨脹有關，口袋較深的買家偏好把資金投入不動產，相對能抗跌保值，且對天母客而言，天母商圈有機能成熟、外僑學校林立、三大百貨齊聚等優勢，使有換屋需求的在地客，仍偏好根留天母。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，天母有美國及日僑學校，許多國際背景的企業主或華僑，為了孩子能就近讀書需求，選擇在天母購屋，且區域環境具異國特色，商業機能充足，卻又不失居住品質，整體氛圍鬧中取靜，雖然房價不是台北最高，但仍形成「天龍國的天龍區」氛圍，吸引區域認同度高的特定族群，和資深天母人長期定居，因此天母的交易價量頗為平穩。

第一建經研究中心副理張菱育分析，受到平均地權條例修正案上路影響，從今年下半年開始，法人購置住宅採許可制，因此豪宅市場買氣略微下滑，有自用需求的買方，則改以自然人名義購買，並且以長期持有為主。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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