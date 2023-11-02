房祖名吳亦凡「中國4大劣跡藝人」全封殺　范冰冰同志片高調復出

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犯行重大全網封殺！吳亦凡被判刑13年、驅逐出境
EXO前中國籍成員吳亦凡，2021年因涉嫌侵犯未成年者，同年11月判刑13年附加驅逐出境，至今仍在獄中服刑。吳亦凡在中國大陸遭全網封殺，代言的廠商接連提出索賠，其中華帝品牌熱水器廣告以1896.75萬人民幣（約8471萬元台幣）成功索賠。日前有匿名獄警爆料，吳亦凡積極創作歌曲參與文藝活動，藉此增加考核分數有助於減刑，盼提早假釋出獄。
吸毒毀前途！房祖名「復出無望」流連夜店遭虧：虎父無犬子
武打明星成龍、林鳳嬌之子房祖名，2014年因與柯震東在北京吸大麻，遭逮補後判其6個月刑期、罰金2000元人民幣，演藝事業因而停擺多年。被列為「劣跡藝人」的房祖名出獄後，2016年與成龍合拍《鐵道飛虎》，後來轉戰幕後首次執導電影《曾經相愛的我們》，找來好友謝霆鋒、陳柏霖、郭采潔，期間疑似受到「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」禁令影響，沒有任何宣傳。房祖名至今復出無望，還流連夜店與馬來西亞DJ藍星蕾親密合照，引發關注。
無預警被點名「劣跡藝人」！趙薇瞬間被消失
趙薇憑藉《還珠格格》小燕子一角走紅，2021年突然遭中國大陸官方點名為「劣跡藝人」封殺，影視作品在中國多個平台下架、在主演列表中被除名，微博粉絲超話也被關閉，據傳在一份「25人封殺名單」中，趙薇被排在第一位，自此行蹤成謎。今年6月，趙薇曾現身北京機場被拍到，親切與粉絲打招呼！9月時，趙薇胞兄發文透露她狀況良好，只是目前仍沒有「解禁」跡象。
簽「陰陽合同」逃漏稅！范冰冰遭全面封殺
曾演出經典戲劇《武媚娘傳奇》、《我不是潘金蓮》的范冰冰，2018年因簽下片酬分別為人民幣5000萬元（約新台幣2.3億元）及1000萬元的「陰陽合同」，經調查屬實後補繳天價稅額8.8億人民幣（近新台幣40億元），但仍遭到中國大陸影視圈封殺。消失在中國影視長達5年，范冰冰積極向海外發展，主演女同志電影《Green Night》登上柏林影展、受邀擔任西班牙聖賽巴斯提安國際影展的主競賽單元評審，又高調出席奧斯卡、坎城影展、釜山影展，復出動作頻頻。
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