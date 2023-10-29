吳亦凡牢獄生活曝光！不甘關13年 求減刑積極做1事
中國大陸歌手吳亦凡，2021年因涉嫌侵犯未成年者，同年11月判刑13年附加驅逐出境，吳亦凡演藝事業全毀，近日被一名匿名獄警爆料，他在獄中每天認真踩縫紉機，並積極創作歌曲求減刑，生活過得相當規律。
記者黃雅琪／綜合報導
中國大陸律師「法山叔」邀請獄警上節目受訪，獄警透露吳亦凡獄中生活很規律，受刑人每天8點起床漱洗，接著到工廠踩縫紉機到11點製作一些手工製品，中午有午餐、午休時間，下午1點再繼續工作到5點，便可以享受珍貴的自由活動時間，晚上7點回牢房看新聞，10點準時熄燈睡覺。
獄警表示，吳亦凡在獄中有2個人照顧他生活起居，他積極創作歌曲參與文藝活動，藉此增加考核分數有助於減刑，提早假釋出獄，不過獄警也說：「不認罪、不悔罪，就沒有辦法減刑了！」據悉吳亦凡在獄中表現良好，甚至還當上班長。
※【NOWnews 今日新聞
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