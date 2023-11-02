早餐店點到「神秘古早味」！竟是宜蘭限定版 老饕讚：阿嬤的味道
隨著時代不斷演變，許多民眾的飲食習慣也出現變化，不少的古早味美食也逐漸消失在人們的日常之中。日前就有美食部落客找到一款「神秘古早味」，是許多宜蘭人記憶中的童年美味：「小時候感冒，長輩都會弄來喝」。
記者潘毅／綜合報導
日前在論壇《Dcard》上有美食部落客發文分享，自己終於在宜蘭找到一道特殊古早味「太白粉甜湯」，「不知道大家有沒有看過這個，幾乎在路上都看不到的古早味糖水「太白粉甜湯」，為此他還纏著媽媽（彰化人），問她有沒有吃過，「才發現好像是只有北部人都知道的，但是沒想到知道的人大部分都是正港宜蘭人，不然就是阿嬤家在宜蘭」。
原PO也提到，這次是在宜蘭一間純樸的早餐店，發現還有在賣古早味的「太白粉甜湯」，據悉早年物資較不富裕的時期，沒有像現在這麼多零食選擇，而這碗「太白粉甜湯」，就會被長輩拿來哄小孩，成為寒冬夜晚最甜蜜的滋味。
貼文曝光後，也立刻吸引不少宜蘭人回應「我爸也是宜蘭人，也會用太白粉甜湯」、「宜蘭人報到！小時候阿嬤都煮這個，長大再也沒吃過」、「小時候感冒，阿嬤都會弄來給我喝」、「以前很常吃這個，到台北讀書的時候都比較少看到，回宜蘭必吃」。