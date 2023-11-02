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幫派勾結前理專違法吸金！星展已通報調查　金管會明年納金檢重點

▲針對幫派勾結前理專違法吸金，金管會證實，星展銀行已報重大偶發，並展開內部調查，金管會也會在明年納金檢重點。（圖／NOWnews資料照）
▲針對幫派勾結前理專違法吸金，金管會證實，星展銀行已報重大偶發，並展開內部調查，金管會也會在明年納金檢重點。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

針對有幫派份子涉嫌吸收星展銀行前理專，進行違法吸金行為，金管會今（2）日表示，星展銀已向金管會通報重大偶發，並告知理專幾年前已辭職，公司已啟動相關內部調查，要查明理專任職期間是否有所述狀況。由於此案已由檢調偵辦中，案情尚不明朗，金管會說，目前不宜表示意見，但金管會有3大監理手段，銀行對於理專行為管理落實情形，也會納明年金檢重點，也不排除進行專案金檢。

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不過，星展（台灣）銀行今日回應，該名理專已在2020年3月離職，全案已進入檢調單位調查程序，對此無法評論。金管會銀行局官員則透露，星展銀行昨日已通報重大偶發事件，該名理專在星展銀行任職期間約4、5年，並已在幾年前離職。

根據星展銀行向銀行局提供的說明，近期星展銀行並無因此案遭到檢調單位搜索，星展銀行並已針對該名理專在星展銀行任職期間是否有媒體所述情事，啟動內部調查。銀行局說，由於此案由檢調單位偵辦中，案情尚未明朗，金管會不宜表達任何意見。

不過，金管會已數次要求金融機構建立誠信經營文化並強化員工行為風險管理，包括落實KYE（認識你的員工），建立員工異常行為警示指標及建立吹哨者制度等，銀行內控三道防線應發揮風險管理及督導查核作用，確保相關風險管理機制有效性，以維持社會對金融機構的信任。

對於銀行發生違失案件，金管會也有3大監理手段應對，包括一、銀行對理專行為管理或落實情形，將納入金檢重點；二、上市櫃公司治理評鑑對象包括上市櫃金融機構在內，金管會會將金融機構重大違失或重大裁罰案件作為公司治理評鑑參考，並列為重大減分項目；三、若有不妥案例，金管會將在必要時提至本國銀行總經理會議進行宣導。

此外，金管會今日也宣布，將針對理專和詐騙集團間是否有不當資金往來等6大項目，列入明年金檢重點，必要時不排除啟動理專專案金檢。至於金檢重點包括一、緊盯理專和客戶間或和詐騙集團間是否有不當資金往來，或有收受不當利益情形；二、理專是否有銷售非經核准的金融商品或非法商品；三、理專銷售金融商品過程，是否落實KYC（認識你的客戶）及KYP（了解你的商品）、客戶及商品適合度審查及是否有不當銷售情形。

四、金融機構是否落實臨櫃關懷、開戶審查、異常交易監控機制等防制詐騙相關措施；五、為避免理專洩漏銀行客戶及高資產客戶資料，金管會明年金檢將緊盯金融機構是否落實客戶個資保護、理專有無將資料提供給第三人或詐騙集團運用等；六、金管會將緊盯理專有無不當調高人頭帳戶網銀轉帳額度或不當調高ATM提領額度等。
 

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