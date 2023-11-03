前立委吳光訓炒作捷超股票獲利2213萬元 判關2年6月定讞
前立委吳光訓被控，在擔任豐銀證券董事長期間內，涉以他人名義炒作上櫃公司捷超股票，獲利2213萬多元，最高法院駁回吳男上訴，維持更二審見解，判處2年6月定讞，未扣案犯罪所得2213萬多元沒收，吳須入獄服刑。
記者潘千詩／台北報導
判決指出，2008年4、5月間，吳光訓涉使用女兒等人在內的證券戶，以融資方式買進捷超股票，每股約11元到13元，同年9月，股價跌至每股6元，面臨融資追繳困境，吳光訓涉以高價買入或低價賣出股票、連續委託買賣而相對成交，製造交易活絡表象，經金管會發覺捷超股價異常，報請檢調偵辦。
檢方查出，吳光訓涉嫌炒股，趁勢分批賣出賺取差額利潤，獲取2213萬3678元之不法所得，依涉嫌違反《證券交易法》高買證券罪嫌起訴。
歷審判處吳光訓有期徒刑4年、3年6月、無罪，更二審再改判2年6月徒刑。
其中，高雄高分院更二審考量，吳男偵審中飾詞否認犯行，未對其行為危及市場交易秩序一事顯露悔悟之意，犯後態度難認良好，本件犯行之期間為3個月、不法利得高達2千餘萬元，判處2年6月，未扣案犯罪所得2213萬多元沒收，吳提上訴，最高法院駁回確定。