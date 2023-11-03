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雙北有錢人門檻揭曉！40歲退休金融人：中上有7、8千萬資產不過分

▲在雙北有多少資產才能算有錢人？40多歲就退休的金融人直言，「中上有7、8千萬資產不過分」。（圖／永慶房屋提供）
▲在雙北有多少資產才能算有錢人？40多歲就退休的金融人直言，「中上有7、8千萬資產不過分」。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

在雙北有多少資產才能算有錢人？專職投資人「畢德歐夫」分享，先前和一名40多歲就退休的前金融人討論，對方認為在雙北擁「7、8千萬」資產，才能稱「中上」水準上，直言雙北地區隨便一間房都是2、3千萬，「而且大多數老一輩根本都沒貸款」。雙北有錢人門檻引發網友討論，「炒房王」帥過頭也對此留下3字評論，就是「你很窮」。

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「畢德歐夫」先前在臉書分享，某日搭Toyota Cross 2022年式的油電Uber到市區，途中和55歲的司機聊天，發現他曾在知名銀行任職，40多歲就退休，因喜歡開車才來開Uber，「勞保找份閒差，科技業的小總務掛著」，而開Uber則是興趣。

▲南韓男星金宣虎曾分享來台私照，後方大安區永康街巷弄民宅，近50年老公寓，每坪房價超過90萬元，今年4月周邊一戶26坪同類型公寓，總價2500萬元。（圖／翻攝自金宣虎IG）
▲南韓男星金宣虎曾分享來台私照，後方大安區永康街巷弄民宅，近50年老公寓，每坪房價超過90萬元，今年4月周邊一戶26坪同類型公寓，總價2500萬元。（圖／翻攝自金宣虎IG）
由於都是金融界的人，畢德歐夫和司機聊起對「有錢」的看法，問說：「大哥您以前在銀行工作這麼久，那請問您覺得您熟悉的雙北地區，不是全台灣，就單純雙北，大概多少資產可稱作是有錢人？因為台灣的確也繁榮相當多年，那這數字您覺得至少是多少？想說您在銀行裡面看這麼多，比較有經驗。」

畢德歐夫說，運將大哥沉思了應該有十秒，其實也只是隨意問問，沒想到他這麼認真，真是不好意思。「7、8千萬吧！」運將大哥悠然吐出這個數字。他解釋說：「現在每間房子隨便都是2、3千萬，而且大多數老一輩根本都沒貸款，這才是最厲害的地方。一個中上的家庭有這樣的資產應該不算過分，尤其是大安區，你不知道那有多誇張，真的很可觀。」

貼文曝光引發網友熱烈討論，網友紛紛留言，「7、8千萬在台北只能買大安區一間中型公寓，離有錢人還很遙遠。在台北的有錢人至少擁有一套豪華公寓（價值數億）加上擁有其他資產至少幾十億。」、「很多台灣人真的都很有錢，不過指的都是有點年紀的那種」。

事實上，據內政部統計查詢網資料顯示，台北市的住宅大樓加上車位總價，今年第二季的中位房價為3178萬元，新北市為1480萬元。另外，若依財政部針對全台豪宅設有實價課稅申報門檻，在台北市總價7000萬以上、新北市6000萬、其他縣市4000萬以上就視為「豪宅」。

【本文部分內容轉自「畢德歐夫」臉書粉專，並獲畢德歐夫授權引用報導】
 

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