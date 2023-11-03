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台北ITF旅展開跑！東南亞國家展區一次看　必搶超值優惠

▲本次東南亞國家如馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼觀光局和越南航空均有在2023 ITF台北國際旅展設攤位。（圖／記者攝於2023.11.03）
▲本次東南亞國家如馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼觀光局和越南航空均有在2023 ITF台北國際旅展設攤位。（圖／記者攝於2023.11.03）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣國家級旅展2023 ITF台北國際旅展今（3）日至6日於台北南港展覽館盛大登場，東南亞國家成為我國民眾熱愛前往的新興旅遊目的地，本次東南亞國家如馬來西亞、泰國、菲律賓和越南航空均有在2023 ITF台北國際旅展設攤位，帶給大家第一手的旅遊資訊。

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馬來西亞館在今（3）日下午兩點半遠道邀請「馬六甲文化藝術團」Briged Seni Melaka呈現一系列競豔繽紛的舞蹈，並首次邀請馬來西亞創作才子陳威全登台，他曾與丁噹、楊丞琳、潘瑋柏等多位人氣明星合作，創作《我們都傻》、《我愛他》、《一個人》等膾炙人口的熱門金曲。現場邀請沙巴旅遊局、砂拉越旅遊局、馬來西亞籍航空含馬來西亞國際航空公司、馬來西亞峇迪航空與亞洲航空，以及攜手數家旅行社業者推廣馬來西亞旅遊套裝產品包含眾多優惠行程

另外，馬來西亞館加碼限量精美贈品，旅展期間四天現場前150名購買套裝行程並預付訂金$2,000者享多功能收納袋；現場前100名購買沙巴行程再享沙巴旅遊局摺疊旅行袋，贈品數量有限，送完即止。

▲馬來西亞的沙巴自然生態保留完整，動植物種類多樣，像是罕見的長鼻猴、大王花、螢火蟲等皆能在此地觀覽。（圖／記者攝於2023.11.03）
▲馬來西亞的沙巴自然生態保留完整，動植物種類多樣，像是罕見的長鼻猴、大王花、螢火蟲等皆能在此地觀覽。（圖／記者攝於2023.11.03）
泰國館今年邀請亞洲航空公司及6家旅行社共同推廣泰國行程，包括樂活旅遊、開新假期、天海旅行社、東南旅遊、雄獅旅遊、長汎假期旅行社，各家旅行社特別推出全新的泰國行程，為了回饋台灣旅客並搭配不同的專案優惠，旅客在現場購買就可享有不同的優惠。加碼送限量小禮，旅展期間在攤位內的7家業者購買泰國行程，即贈送泰國電話卡一張，每天限量150張，數量有限送完為止；此外現場也舉辦抽獎活動，有機會獲得泰國來回機票、住宿券等大獎，以及長榮航空行李電子秤及飛機模型。

▲前往2023 ITF台北國際旅展泰國館攤位的民眾絡繹不絕。（圖／記者攝於2023.11.03）
▲前往2023 ITF台北國際旅展泰國館攤位的民眾絡繹不絕。（圖／記者攝於2023.11.03）
菲律賓館推出填問券抽獎的活動，民眾有機會抽中驚喜福袋與渡假飯店住宿券，另外攤位上可以品味菲律賓經典佳節甜點，現場也有多場問答送禮環節，邀請民眾前往菲律賓館，獲得第一手的菲律賓旅遊資訊。而越南航空館則由品冠旅遊旅行社代理，推出包括越南沙霸、中越峴港、北越下龍灣和越南富國島等優惠行程，邀請民眾到現場洽詢。

2023 ITF台北國際旅展相當多元，展出單位包括日本、韓國、馬來西亞、泰國、德國、不丹、捷克、香港、中美洲、波蘭、蒙古國、法國、阿拉伯、土耳其、瑞士及關島等104個國家或城市，共1,300個攤位參展，邀請國人共襄盛舉。

▲菲律賓館推出填問券抽獎的活動，邀請民眾來試手氣。（圖／記者攝於2023.11.03）
▲菲律賓館推出填問券抽獎的活動，邀請民眾來試手氣。（圖／記者攝於2023.11.03）
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳​
●名額有限、滿額為止！！​
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

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