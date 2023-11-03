台北ITF旅展開跑！東南亞國家展區一次看　必搶超值優惠

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另外，馬來西亞館加碼限量精美贈品，旅展期間四天現場前150名購買套裝行程並預付訂金$2,000者享多功能收納袋；現場前100名購買沙巴行程再享沙巴旅遊局摺疊旅行袋，贈品數量有限，送完即止。
泰國館今年邀請亞洲航空公司及6家旅行社共同推廣泰國行程，包括樂活旅遊、開新假期、天海旅行社、東南旅遊、雄獅旅遊、長汎假期旅行社，各家旅行社特別推出全新的泰國行程，為了回饋台灣旅客並搭配不同的專案優惠，旅客在現場購買就可享有不同的優惠。加碼送限量小禮，旅展期間在攤位內的7家業者購買泰國行程，即贈送泰國電話卡一張，每天限量150張，數量有限送完為止；此外現場也舉辦抽獎活動，有機會獲得泰國來回機票、住宿券等大獎，以及長榮航空行李電子秤及飛機模型。
菲律賓館推出填問券抽獎的活動，民眾有機會抽中驚喜福袋與渡假飯店住宿券，另外攤位上可以品味菲律賓經典佳節甜點，現場也有多場問答送禮環節，邀請民眾前往菲律賓館，獲得第一手的菲律賓旅遊資訊。而越南航空館則由品冠旅遊旅行社代理，推出包括越南沙霸、中越峴港、北越下龍灣和越南富國島等優惠行程，邀請民眾到現場洽詢。
2023 ITF台北國際旅展相當多元，展出單位包括日本、韓國、馬來西亞、泰國、德國、不丹、捷克、香港、中美洲、波蘭、蒙古國、法國、阿拉伯、土耳其、瑞士及關島等104個國家或城市，共1,300個攤位參展，邀請國人共襄盛舉。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
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