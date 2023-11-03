連醫師也禁發醫療廣告 憲法法庭判醫療法84條部分違憲
某醫美診所負責人黃姓醫師因8年前在臉書刊登醫療廣告，結果遭台北市政府衛生局裁罰5萬元，他提行政訴訟抗罰，承審法官認為《醫療法》規定禁止醫師為醫療廣告，有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭認為，禁止醫師刊登醫療廣告違反言論自由，今（3）日判決該部分違憲，即日起，醫療機構及醫師，均得為醫療廣告。
記者潘千詩／台北報導
憲法法庭書記廳長楊皓清表示，憲法法庭曾函詢衛福部以及醫師公會全國聯合會表達意見，衛福部認為，該規定是為避免不當醫療廣告影響國民健康，《醫療法》第84條應屬合憲；醫師公會也認為，禁止非醫療機構刊登醫療廣告的規定沒問題，但連醫師都禁止，反而損及民眾獲取正確醫療資訊的權益，缺乏正當性。
楊皓清說，憲法法庭認為，立法目的如果只是為了方便主管機關管理、避免不當醫療廣告影響國民健康，卻規定連醫師都排除，其手段跟目的之間，欠缺實質關聯性。
黃姓醫師分別於2015年10月5日、8日在臉書粉專發表「利用血小板的生長因子來啟動毛囊細胞」、「連續三個月的PRP微針治療。法令紋，魚尾紋及其他臉部細紋都有顯著的淡化」等文章，但內容遭台北市政府衛生局認定是「醫療廣告」，隔年2月以違反《醫療法》第84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」規定，對黃姓醫師裁罰5萬元。黃不服提訴願遭駁後，改提行政訴訟抗罰。
台北地院行政訴訟庭承審法官認為，醫療法限制只有醫療機構才能刊登醫療廣告，完全禁止醫師做醫療廣告，侵害醫師憲法保障的平等權、也限制醫師的言論自由，因此聲請釋憲並裁定停審。