白嘉莉燒千萬住飯店！林靖恩賣李坤城房產 獲利千萬搬進高檔酒店
75歲女星白嘉莉寧燒千萬元住飯店，也沒打算在台灣置產！而知名「爺孫戀」女主角林靖恩在李坤城病逝後，將繼承而來的台中房產賣掉，推估獲利1500萬至1800萬元，她也選擇直接住進台中高檔「林酒店」，若以飯店月租方案，月花4萬元，不計其他開銷，林靖恩賣房獲利至少可讓她住飯店33年，「住到60歲都沒問題」。不過，林靖恩在住飯店消息曝光後已搬離，據悉只住了4天，目前行蹤沒有公開。
記者徐銘穗/綜合報導
「爺孫戀」男主角李坤城今年4月大腸癌病逝，享壽67歲，26歲遺孀林靖恩與繼子李卓軒爭產，林靖恩繼承李坤城位在台中74.3坪的4房2廳華廈。李卓軒指，林靖恩繼承房產19天便出售，住在台中5星級飯店「林酒店」。
根據實價登錄資料顯示，林靖恩變賣李坤城位在台中的4房2廳3衛1車位的華廈房產，總共74.3坪，屋齡29年，售價1780萬（含車位145萬），換算不含車位一坪為24.6萬元。
林靖恩賣房若長期住酒店划算嗎？律師蘇家宏在《新聞挖挖哇！》節目中精算林靖恩住飯店開銷，指出若以長住優惠方案一天2000元計算，一年約70萬元，住5年只要350萬元，若走銀行信託還能住更久。
蘇家宏進一步說明，信託有兩種方案，假設林靖恩把賣房扣除貸款等獲利最低700萬元計算，一種信託方案是把700萬元放銀行做定存，指定每兩周匯款住房費給飯店，推算至少可住10年以上；第二種是信託完跟銀行買基金投資，若收益5%，能住飯店的時間會更長，「相當不錯」。
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