女星迪麗熱巴常年住飯店 揭不置產原因：人生就是一個箱子拎著走
女星白嘉莉燒千萬住飯店不置產！中國一線女星迪麗樂熱巴也曾自曝，出道至今沒有購買任何房產，從18歲到27歲連續9年都住飯店，以中價位住房費推估，這幾年下來也燒了千萬元住飯店，迪麗熱巴不買房的原因不是買不起，而是工作太忙碌，經常得來回各個城市奔波，「沒有確定到底要留在哪裡」，才選擇先不買房。
記者徐銘穗/綜合報導
出身新疆的中國女星迪麗熱巴先前在搜狐視頻《送一百位女孩回家》節目中，談及當今27歲女孩面臨的壓力問題，她分享自己從出來工作開始，18歲到27歲都「一直住在酒店裡」，因為「沒有確定到底要留在那裡生活」，也因長期住飯店，練就她不到20分鐘，就能把行李箱中所有東西在酒店房間裡就定位的技能，形容自己「人生就是一個箱子拎著走」。
此外，綜合陸媒報導，除了迪麗熱巴外，中國知名主持人何炅是湖南長沙人，他雖然花人民幣100萬元（約新台幣450萬元）在長沙買了套房子，但每次回長沙都不住自己的房子，而是選擇住長沙酒店，原因是各地奔跑，太久沒有維護家裡了，好不容易住一次結果電視、液化氣、浴霸等物品全壞了，才發現住家裡還不如住酒店方便。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。