40歲↑近4成夜間頻尿！醫教6招更好睡　中午「這樣做」竟然有用　

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蔡樹衛指出，常見夜尿原因包括老化，人隨著年紀增加，荷爾蒙分泌能力逐漸退化，導致身體抗利尿激素分泌不足，這便會造成夜間多尿；此外，若患有膀胱過動症、神經性膀胱等膀胱疾病，或攝護腺肥大等，也會引起夜尿。
此外，若有其他內科疾病如心臟病，白天時血液集中腳部，腎臟血液較少，使得製造的尿液較少，而睡覺時因躺平，心臟較容易把血打到腎臟，因此尿液增多；如有糖尿病，除了喝水量多導致排尿增加外，高血糖也可能傷害到神經，導致神經無法控制膀胱， 使得排尿次數增加。
而睡眠呼吸中止症的患者，因半夜腦部處於缺氧狀態，導致無法分泌抗利尿激素，也會造成夜尿。
針對治療， 蔡樹衛說，可使用口服的合成抗利尿激素藥物，能有效改善夜尿症狀，另抗憂鬱症藥物可放鬆膀胱，不會因為一點尿就想跑廁所，而某些女性夜尿是是因更年期女性荷爾蒙降低，使得膀胱彈性變差，這類型病人補充女性荷爾蒙會有幫助。
至於某些夜尿是因攝護腺肥大、膀胱過動症、糖尿病等引起，同樣給予相對應的治療， 夜尿情形多可獲改善，所以民眾若有夜尿困擾，應先遵照以下建議調整作息，若無明顯改善即須就醫。
🟡預防夜尿建議事項
📍睡前6小時減少水分攝取，尤其含咖啡因飲料。
📍睡前排空膀胱，減少睡眠時產生膀胱滿漲感。
📍晚上起來如廁後別再喝水。
📍中午休息可平躺，幫助尿液在白天排出。
📍如有心血管疾病導致下肢水腫，可適度使用彈性襪，有助改善夜尿。
📍天冷會刺激膀胱變得敏感，睡覺時注意保暖可助減緩夜間尿意。