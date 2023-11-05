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40歲↑近4成夜間頻尿！醫教6招更好睡　中午「這樣做」竟然有用　

▲台灣40歲以上夜尿盛行率高達38.1%，醫師教6招預防夜尿。（圖／取自Shutterstock）
▲台灣40歲以上夜尿盛行率高達38.1%，醫師教6招預防夜尿。（圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

天氣轉涼，某些人晚上起來跑廁所的頻率也增加，夜尿問題乍看不嚴重，卻大大影響生活品質，醫師說，目前研究認為夜尿族群憂鬱、生活品質降低的發生率明顯較高，原因除了本身的生活習慣之外，泌尿道問題、荷爾蒙分泌、情緒等因素都可能有關，民眾不宜怠慢，應找泌尿科醫師仔細評估、診斷。　　

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國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛說，根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，夜尿是指「尿意強烈，中斷原來的睡眠而醒過來，1個晚上至少2次以上」，且台灣40歲以上夜尿盛行率高達38.1%，並隨著年齡增長而增加，這容易造成老人跌倒造成骨折或頭部外傷，不容忽視。

蔡樹衛指出，常見夜尿原因包括老化，人隨著年紀增加，荷爾蒙分泌能力逐漸退化，導致身體抗利尿激素分泌不足，這便會造成夜間多尿；此外，若患有膀胱過動症、神經性膀胱等膀胱疾病，或攝護腺肥大等，也會引起夜尿。

此外，若有其他內科疾病如心臟病，白天時血液集中腳部，腎臟血液較少，使得製造的尿液較少，而睡覺時因躺平，心臟較容易把血打到腎臟，因此尿液增多；如有糖尿病，除了喝水量多導致排尿增加外，高血糖也可能傷害到神經，導致神經無法控制膀胱， 使得排尿次數增加。

而睡眠呼吸中止症的患者，因半夜腦部處於缺氧狀態，導致無法分泌抗利尿激素，也會造成夜尿。 

針對治療， 蔡樹衛說，可使用口服的合成抗利尿激素藥物，能有效改善夜尿症狀，另抗憂鬱症藥物可放鬆膀胱，不會因為一點尿就想跑廁所，而某些女性夜尿是是因更年期女性荷爾蒙降低，使得膀胱彈性變差，這類型病人補充女性荷爾蒙會有幫助。

至於某些夜尿是因攝護腺肥大、膀胱過動症、糖尿病等引起，同樣給予相對應的治療， 夜尿情形多可獲改善，所以民眾若有夜尿困擾，應先遵照以下建議調整作息，若無明顯改善即須就醫。

🟡預防夜尿建議事項

📍睡前6小時減少水分攝取，尤其含咖啡因飲料。

📍睡前排空膀胱，減少睡眠時產生膀胱滿漲感。

📍晚上起來如廁後別再喝水。

📍中午休息可平躺，幫助尿液在白天排出。

📍如有心血管疾病導致下肢水腫，可適度使用彈性襪，有助改善夜尿。

📍天冷會刺激膀胱變得敏感，睡覺時注意保暖可助減緩夜間尿意。 


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