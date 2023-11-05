《進擊的巨人》結局！里維兵長找猿猴巨人找得好苦　恩怨終於解決

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在《進擊的巨人 The Final Season Part2》中，里維護送「猿猴巨人」吉克路途，吉克引爆雷槍與里維同歸於盡，但此前吉克已讓里維所有下屬喝下自己脊髓，下屬變身巨人保護吉克，里維身軀則被炸爛，漢吉佐耶對外宣稱里維死亡，在士兵不注意下，偷渡里維逃離森林；身負重傷的里維，自此對「猿猴巨人」的恨更上一層。
以下有劇透，慎入！！！
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今日播出的大結局中，原本跟艾連聯手解放「地鳴」的吉克意識被喚醒，他想開也決定放下一切，調皮探出頭跟里維打招呼，吉克說：「你不是一直想見我嗎？里維，雖然我是一點都不想見到你啦！」話才說完，里維不管他是艾連的哥哥還是要拯救大家，1秒就拿下吉克的頭，2人多集恩怨終於落幕。而在吉克死亡後，「地鳴」同時停止，換成艾連岌岌可危。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台收看。