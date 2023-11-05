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《進擊的巨人》結局！里維兵長找猿猴巨人找得好苦　恩怨終於解決

▲《進擊的巨人》完結篇中，里維兵長（左）跟「猿猴巨人」吉克的恩怨也結束。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人》完結篇中，里維兵長（左）跟「猿猴巨人」吉克的恩怨也結束。（圖／進擊的巨人X）

記者陳雅蘭／綜合報導

由「天與地之戰」、「漫長的夢」、「朝向山丘上的大樹而去」3篇章組成的《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》終於在今（5）日播出，里維兵長跟「猿猴巨人」吉克的恩怨，也在本集分出勝負！

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▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》播了10年終於播完。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》播了10年終於播完。（圖／進擊的巨人X）
艾連的哥哥吉克也是巨人，還是手長能說話的毛怪「猿猴巨人」，在吉克一次次投擲大量石頭砸死許多調查兵後，里維兵長就發誓：「『猿猴巨人』就由我解決。」而里維也是唯一能跟「猿猴巨人」比拚的對手，吉克也非常怕遇到里維。

在《進擊的巨人 The Final Season Part2》中，里維護送「猿猴巨人」吉克路途，吉克引爆雷槍與里維同歸於盡，但此前吉克已讓里維所有下屬喝下自己脊髓，下屬變身巨人保護吉克，里維身軀則被炸爛，漢吉佐耶對外宣稱里維死亡，在士兵不注意下，偷渡里維逃離森林；身負重傷的里維，自此對「猿猴巨人」的恨更上一層。

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今日播出的大結局中，原本跟艾連聯手解放「地鳴」的吉克意識被喚醒，他想開也決定放下一切，調皮探出頭跟里維打招呼，吉克說：「你不是一直想見我嗎？里維，雖然我是一點都不想見到你啦！」話才說完，里維不管他是艾連的哥哥還是要拯救大家，1秒就拿下吉克的頭，2人多集恩怨終於落幕。而在吉克死亡後，「地鳴」同時停止，換成艾連岌岌可危。

《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台收看。

▲吉克自投羅網，把頭送給里維。（圖／翻攝X）
▲吉克自投羅網，把頭送給里維。（圖／翻攝X）
▲里維終於幫兄弟們報仇，默默落下男兒淚。（圖／翻攝X）
▲里維終於幫夥伴們報仇，默默落下男兒淚。（圖／翻攝X）

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