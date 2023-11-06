開車「最新規定」一堆人不知！他違規秒噴12000 車牌還吊扣半年
交通法規會因應不同的時空背景來做滾動式的調整，如果沒有能更新最新資訊，可能自己不小心誤踩就會違規，近日在社群平台上，就有不少苦主分享自己的經驗談，指出自己不知道現在開車的最新規定，只要違規超速達40公里的話，不僅會被罰款12000元，還要吊扣牌照半年，貼文引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
最近在Tik Tok社群上不少人拍片訴苦，只見影片當中許多人都在拆車牌，一旁老婆表示「你下次還要開那麼快嗎？」老公則回應「超速沒有很多啊」，老婆則回應「沒有很多要被扣牌半年」，隨後就拿著車牌到監理站繳回，不僅要繳違規罰款12000元，還要被扣車牌半年，另外還要上交通講習課程3小時。
這類的影片最近在Tik Tok有許多，不少車主紛紛出面回應「我也被扣半年了....」、「我也是，後來才知道嚴重超速60改成40了，我是在限速路段40開80幾被扣的」、「跟我一樣，現在都騎摩托車....」、「我也不知道改了，半夜在限速50開90幾被扣牌半年」、「最近真的好多人被扣牌，開車的大家注意點啊」。
事實上，在今年6月公布的交通新規當中，除了「行人禮讓規定」修改之外，多數人都忽略了其他的交通新規，從112年6月30日新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，將處新台幣6000元以上，36000元以下罰緩，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。
根據桃園市政府警察局交通警察大隊統計，從6月30開始實施到7月31日止，嚴重超速案件警方共計取締機車466件、汽車606件，合計1072件，較去年同期機車667件、汽車729件合計1,96件，減少324件（約23％），法規的修正的確降低嚴重超速的行為，只能說各位開車的民眾一定要遵守交通規則，以免得不償失！