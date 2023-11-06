蕾菈夫婦、Joeman持大麻遭送新北地檢署偵辦！經紀人回應了

Joeman蕾菈持大麻被抓！3網紅染毒事蹟一次看　謝欣穎舊愛也遭逮

▲Joeman（中）、蕾菈（左二）持大麻被抓，3網紅鳳梨（左一）、Toyz（右一）、兔美染毒事蹟一次看，謝欣穎舊愛梁士華因與兔美交往，也遭警方一同帶回調查。（圖／翻攝自Joeman、蕾菈、Toyz、兔美Instagram，鳳梨臉書）
▲Joeman（中）、蕾菈（左二）持大麻被抓，3網紅鳳梨（左一）、Toyz（右一）、兔美染毒事蹟一次看，謝欣穎舊愛梁士華因與兔美交往，也遭警方一同帶回調查。（圖／翻攝自Joeman、蕾菈、Toyz、兔美Instagram，鳳梨臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

百萬網紅Joeman（翁雋明）、「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇，今（6）日涉嫌吸食大麻，被新北地檢署帶回偵訊，3人皆無保請回。網紅圈吸毒案例眾多，包括英雄聯盟遊戲實況主Toyz、網紅鳳梨鼠薯，以及曾和藝人謝欣穎前未婚夫梁士華交往的網紅兔美，因吸食K他命、古柯鹼、大麻和搖頭丸多種毒品遭逮。

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▲Toyz於2020年11月被警方查出涉嫌販毒，近日突然表示自己已到附近看守所報到。（圖／翻攝自Toyz IG）
▲遊戲實況主Toyz吸毒、販毒毀前程。（圖／翻攝自Toyz IG）
香港YouTuber、遊戲實況主Toyz（劉偉健），曾獲得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍和總決賽MVP，後期因合約糾紛長達1年被冷凍。2021年9月28日，檢警在Toyz位於新北市住處查獲近200顆大麻菸彈，涉嫌吸毒、販毒罪行，當晚聲請羈押獲准；羈押近2個月後，Toyz進入台中戒治所勒戒，直至2022年1月3日獲釋。台中地方法院判處Toyz 4年2個月徒刑、全案可上訴，至於是否驅逐出境還未明。

▲鳳梨鼠薯在直播中透露，因生意受疫情影響，近來接下女性用品業配加減補貼損失。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨鼠薯曾涉及詐騙、吸毒案件入獄。（圖／鳳梨臉書）
鳳梨鼠薯（吳泓逸）曾與網紅罔腰交往，以情侶檔組合「罔腰尬鳳梨」走紅，2020年分手後各自發展。鳳梨前科累累，2011年2月，19歲的鳳梨加入詐騙集團，詐騙一名曹姓阿嬤47萬元被逮；同年12月，鳳梨在嘉義向藥頭購買價值2.4萬元的20包K他命，除了自己吸毒還打算轉手賣出，交易前即遭到警方逮捕，2案合計入獄服刑3年，直至2015年7月假釋出獄。

▲網紅兔美曾吸食多種毒品被逮。（圖／翻攝自兔美Instagram）
▲網紅兔美曾吸食多種毒品被逮。（圖／翻攝自兔美Instagram）
網紅兔美（蔡依彤）本身是一名平面模特兒，經常在IG分享私服穿搭，擁有13.6萬名粉絲追蹤。2018年與藝人謝欣穎潮牌設計師前未婚夫梁士華交往；2021年警方在她與男友位於大安區的租屋處，查獲K他命、古柯鹼、大麻和搖頭丸等毒品，兩人被帶回調查後，兔美扛下所有罪責，坦承透過臉書向藥頭陳姓男子買毒，更曾在3個月內購買高達11次。兔美判處4個月徒刑、緩刑2年，得易科罰金，陳姓藥頭判16年徒刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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