Joeman蕾菈持大麻被抓！3網紅染毒事蹟一次看 謝欣穎舊愛也遭逮
百萬網紅Joeman（翁雋明）、「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇，今（6）日涉嫌吸食大麻，被新北地檢署帶回偵訊，3人皆無保請回。網紅圈吸毒案例眾多，包括英雄聯盟遊戲實況主Toyz、網紅鳳梨鼠薯，以及曾和藝人謝欣穎前未婚夫梁士華交往的網紅兔美，因吸食K他命、古柯鹼、大麻和搖頭丸多種毒品遭逮。
記者黃雅琪／綜合報導
香港YouTuber、遊戲實況主Toyz（劉偉健），曾獲得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍和總決賽MVP，後期因合約糾紛長達1年被冷凍。2021年9月28日，檢警在Toyz位於新北市住處查獲近200顆大麻菸彈，涉嫌吸毒、販毒罪行，當晚聲請羈押獲准；羈押近2個月後，Toyz進入台中戒治所勒戒，直至2022年1月3日獲釋。台中地方法院判處Toyz 4年2個月徒刑、全案可上訴，至於是否驅逐出境還未明。
鳳梨鼠薯（吳泓逸）曾與網紅罔腰交往，以情侶檔組合「罔腰尬鳳梨」走紅，2020年分手後各自發展。鳳梨前科累累，2011年2月，19歲的鳳梨加入詐騙集團，詐騙一名曹姓阿嬤47萬元被逮；同年12月，鳳梨在嘉義向藥頭購買價值2.4萬元的20包K他命，除了自己吸毒還打算轉手賣出，交易前即遭到警方逮捕，2案合計入獄服刑3年，直至2015年7月假釋出獄。
網紅兔美（蔡依彤）本身是一名平面模特兒，經常在IG分享私服穿搭，擁有13.6萬名粉絲追蹤。2018年與藝人謝欣穎潮牌設計師前未婚夫梁士華交往；2021年警方在她與男友位於大安區的租屋處，查獲K他命、古柯鹼、大麻和搖頭丸等毒品，兩人被帶回調查後，兔美扛下所有罪責，坦承透過臉書向藥頭陳姓男子買毒，更曾在3個月內購買高達11次。兔美判處4個月徒刑、緩刑2年，得易科罰金，陳姓藥頭判16年徒刑。
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