鹿希派喊炸政府、持毒風光復出！惹「麻」煩3藝人下場差很大
繼英雄聯盟遊戲實況主Toyz、鳳梨鼠薯、兔美等人吸毒後，網紅圈再爆出染毒風波，百萬網紅Joeman（翁雋明）、「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇，今（6）日涉嫌吸食大麻，被新北地檢署帶回偵訊，3人皆無保請回。不只網紅染毒，演藝圈涉毒的還有星二代房祖名、鹿希派，以及創作歌手謝和弦，其中鹿希派風光復出頻繁錄節目，與另外兩人下場大不同。
記者黃雅琪／綜合報導
36歲創作歌手阿扣謝和弦，曾唱紅〈於是長大了以後〉、〈牽心萬苦〉等曲，更憑藉比爾賈〈寂寞瘋了〉獲得金曲獎「最佳音樂錄影帶」獎項。人紅「麻」煩也跟著來，2012年8月3日，謝和弦在臉書自曝吸大麻，並到案自首承認涉毒；2019年12月5日，謝和弦被當時妻子Keanna檢舉吸毒遭逮；2020年6月，謝和弦完成40天勒戒被釋放後，聲稱自己「一夜長大」想當反毒大使！3個月後尿檢再驗出大麻反應，謝和弦辯稱前一天用電子菸吸食國外進口的「醫療大麻」，但拿不出相關就醫證明，新北地院判他4個月徒刑、得易科罰金12萬元，並駁回上訴。謝和弦屢次呼麻被逮，重創音樂事業。
武打明星成龍、林鳳嬌之子，現年40歲的星二代房祖名（陳祖明），2014年因與台灣藝人柯震東在北京吸大麻，警方在房祖名住所查獲超過100公克的大麻，房祖名因「容留他人吸毒罪」遭逮，法院判其6個月刑期、罰金2000元人民幣。廣電總局發布「劣跡令」，宣布房祖名所參與的全部影視作品停播。房祖名出獄後與成龍合拍《鐵道飛虎》，還執導電影《曾經相愛的我們》，但演藝事業仍不見起色。
25歲星二代鹿希派（吳睿軒），是綜藝天王吳宗憲的兒子，2018年曾在IG揚言：「若是女友病情未顯著改善，就要製作炸彈炸台北市政府！」鹿希派出庭時被要求寫悔過書，判緩起訴1年、支付公庫新台幣50萬元。2021年12月25日，鹿希派到台北市信義區夜店玩樂，凌晨1點半在路旁遭警方盤查搜出大麻捲菸，後因驗尿結果為陰性，獲判不起訴處分，但須向公庫支付10萬元。鹿希派惹「麻」煩後風光復出，不僅錄製選秀節目《大嘻哈時代》，還成為《嗨！營業中》第2季班底大量曝光，同樣涉毒下場大不同。
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