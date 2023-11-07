Joeman涉毒！合作隔天就出事 電競主播4點聲明：不想安靜裝沒事
百萬網紅九妹Joeman（翁雋明）、「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇，昨（6）日捲入毒品大麻案件，3人偵訊後皆無保請回。事實上，在Joeman惹「麻」煩的前一天，電競主播SoBaDRush才邀請他一起講解《星海爭霸2》賽事，如今爆出持有大麻事件，SoBaDRush義氣相挺發出4點聲明：「不想這時候安靜裝沒事！」更力挺大麻合法化。
記者黃雅琪／綜合報導
SoBaDRush表示：「原本不想說話，畢竟敏感時刻多說多錯，不過想想Joeman挺我，跟我Feat上片隔天發生這件事情，我保持沉默很不夠意思，針對比較多朋友關心並問我的問題，我簡單回覆。」
SoBaDRush列出4大問題回應，第一點、「上片隔天Joeman出事，我完全不覺得衰，也不覺得會被牽連，就像影片裡說的對他只有感謝」；第二點、「關於Joeman持有大麻他自己也發聲明了，一切就是遵從台灣司法的調查和審理，我沒有任何想法。」
第三點、「關於我自己也曾在美國San Diego抽過大麻（當地為大麻合法州加州），加上我個人也是支持『大麻合法化』，因此老實講我也沒有任何立場去說什麼」，最後一點「The『蹭』，影片都Feat了這篇文章，被說蹭我也沒啥好否認的」，SoBaDRush強調：「單純不想這時候安靜裝沒事，希望Joeman一切安好，一切靜待並尊重司法調查。」
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