快訊／網紅蕾菈吸大麻被逮！發聲明：沒攜帶毒品入境 未否認醜聞
網紅圈大震撼！擁有百萬訂閱的網紅「反骨」團體成員蕾菈、湯宇夫婦，與知名YouTuber Joeman今（6）日因涉嫌吸大麻、持有毒品被警方逮捕，3人皆無保請回，她隨後發律師函聲明，一切配合檢方調查，因偵查不公開，不便說明內情，但針對新聞指稱她們從泰國帶回菸斗、毒品，蕾菈澄清自己絕無外傳的攜帶毒品入境，而律師聲明一度刪文又修改重發，可見當事人內心的慌亂。
記者江芷稜／綜合報導
新北市刑事警察大隊接獲線報，得知有多位網紅涉嫌吸食、持有毒品大麻，巡線調查後展開行動，今日在新北市中和區、新莊區分別逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman（九妹），成功起獲毒品大麻，將他們3人移送新北地檢署偵辦，且涉案者高達10人。
由於蕾菈夫婦和Joeman在網路流量高，持有大麻被逮捕一事曝光，引起全台關注，3人都相當低調，第一時間未否認涉嫌吸毒一事，只強調會配合檢方調查。蕾菈委由律師發布2點聲明，首先，強調主動配合檢調調查，已經無保請回，仍在偵查階段不便透露太多，第2則是針對諸多媒體報導，「本案事涉從國外攜帶毒品入境一事，且何蕾伊菈經地檢署交保候傳云云並非事實，特此澄清，並感謝社會各界對此的關心」，由於國外攜帶毒品恐涉及走私一罪，若此事屬實恐會罪加一等，當事人才會急欲澄清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995