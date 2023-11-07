Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

Joeman涉毒惹麻煩！藝人吸毒下場一次看　胡瓜結束勒戒節目全回歸

▲柯震東（左起）、胡瓜、庹宗康，3人都曾染毒下場曝光！胡瓜勒戒50天後，手上節目全回歸。（圖／臉書）
▲柯震東（左起）、胡瓜、庹宗康，3人都曾染毒下場曝光！胡瓜勒戒50天後，手上節目全回歸。（圖／臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Joeman蕾菈及湯宇昨（6）日持毒遭逮，3人均無保請回。事實上，藝人碰毒也有過不少案例，吸毒不只傷害身體，也導致形象毀損，影響工作，胡瓜、薔薔、柯震東等藝人都碰過毒品，現在下場為何，《NOWnews今日新聞》一起帶您來了解。

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柯震東2014年與香港藝人房祖名在北京吸食大麻遭逮，重創演藝事業，回台後請求自費到醫院戒癮治療，來換取緩起訴。直到2016年主演電影《再見瓦城》入圍金馬獎最佳男主角肯定，開始漸漸洗白，近年更主演《打噴嚏》、《月老》等多部電影，還自己當起導演，成功回歸螢光幕前。

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▲柯震東吸毒後成功復出，還自己當導演。（圖／資料照）
胡瓜2007年3月和丁柔安在家中被搜出大麻，經過毛髮鑑定，證明2人長期吸毒，他表示「我這一次是真的做錯，請大家多多原諒」，被裁定進入勒戒所50天。當時胡瓜手上的節目全部喊卡，損失高達8千多萬元，不過勒戒結束後，手上節目全部回歸，還加開新節目，綜藝大哥的地位至今屹立不搖。

▲64歲胡瓜。（圖／胡瓜IG、臉書）
▲胡瓜吸毒對演藝事業影響不大。（圖／胡瓜IG）
庹宗康、屈中恆2006年捲入大麻案，原本兩人堅稱絕對沒有吸毒，並接受警方驗尿、採集毛髮，後來召開記者會首度承認吸毒，並進入勒戒所50天戒毒。兩人工作停擺，暫停主持招牌節目《國光幫幫忙》，改由狄鶯代打，隔年才重掌主持棒，至今仍活躍在演藝圈。

▲藝人屈中恆（左起）、孫鵬、庹宗康主持《國光幫幫忙》培養出好默契。（圖／臉書）
▲藝人屈中恆（左起）、孫鵬、庹宗康當年一起主持《國光幫幫忙》，一度因吸毒找來狄鶯代打主持。（圖／國光幫幫忙臉書）
薔薔2019年捲入豪宅吸毒趴，之後因驗尿呈陰性反應，全身而退。不過薔薔曾上傳她在國外吸大麻的影片，吸毒恍惚的模樣全放送，她強調：「我不在台灣吸的！要吸去國外合法的地方吸！我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的。」

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▲薔薔曾PO出自己吸毒的影片，強調自己在國外吸不犯法。（圖／資料照）
蕭淑慎在當紅之際染毒，重創形象，2006年起反覆吸毒，多次進出看守所，演藝事業全面崩塌，2012年出獄之後，於2014年在北京復出，並為吸毒事件向大眾道歉。2017年她和小15歲的梁軒安結婚，現在偶爾上綜藝節目、接接業配，至今無法再達到當時的演藝事業高峰。

▲蕭淑慎吸毒後，回不去當時演藝顛峰。（圖／蕭淑慎臉書）
▲蕭淑慎吸毒後，回不去當時演藝顛峰。（圖／蕭淑慎臉書）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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