Joeman涉毒惹麻煩！藝人吸毒下場一次看　胡瓜結束勒戒節目全回歸

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胡瓜2007年3月和丁柔安在家中被搜出大麻，經過毛髮鑑定，證明2人長期吸毒，他表示「我這一次是真的做錯，請大家多多原諒」，被裁定進入勒戒所50天。當時胡瓜手上的節目全部喊卡，損失高達8千多萬元，不過勒戒結束後，手上節目全部回歸，還加開新節目，綜藝大哥的地位至今屹立不搖。
庹宗康、屈中恆2006年捲入大麻案，原本兩人堅稱絕對沒有吸毒，並接受警方驗尿、採集毛髮，後來召開記者會首度承認吸毒，並進入勒戒所50天戒毒。兩人工作停擺，暫停主持招牌節目《國光幫幫忙》，改由狄鶯代打，隔年才重掌主持棒，至今仍活躍在演藝圈。
薔薔2019年捲入豪宅吸毒趴，之後因驗尿呈陰性反應，全身而退。不過薔薔曾上傳她在國外吸大麻的影片，吸毒恍惚的模樣全放送，她強調：「我不在台灣吸的！要吸去國外合法的地方吸！我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的。」
蕭淑慎在當紅之際染毒，重創形象，2006年起反覆吸毒，多次進出看守所，演藝事業全面崩塌，2012年出獄之後，於2014年在北京復出，並為吸毒事件向大眾道歉。2017年她和小15歲的梁軒安結婚，現在偶爾上綜藝節目、接接業配，至今無法再達到當時的演藝事業高峰。
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