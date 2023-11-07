家裡藏耗電巨獸！4家電不拔插頭「一年多噴5千」　專家現身曝解法

Joeman新莊「起家厝」藏大麻！穿內褲被逮　名嘴：那間他賺500萬

▲Joeman昨（6）在新莊「起家厝」被捕，身上只穿內褲，屋內被搜出大麻。名嘴揭Joeman這間房讓他大賺500萬元。（圖／Joeman臉書、Google Map）
▲Joeman昨（6）在新莊「起家厝」被捕，身上只穿內褲，屋內被搜出大麻。名嘴揭Joeman這間房讓他大賺500萬元。（圖／Joeman臉書、Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

百萬YouTuber「Joeman」（九妹，本名翁雋明）涉大麻毒品案，人設翻車。Joeman昨（6）天在新莊住處被捕時，身上只穿一條內褲，屋內被搜出約3到4公克大麻，被移送新北地檢署偵辦後，被無保請回。據悉，Joeman被逮的新莊住處是他的「起家厝」，名嘴揭那間房讓他大賺500萬元。

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Joeman今年3月因推出線上買房課程，不到半個月時間，已有超過4400人預購，以最初4000多元的早鳥價換算，幫線上平台進帳超過2000萬。不過，Joeman以開箱3C產品起家，也因他並非房地產專業人士，引起網友正反兩極熱議。

▲Joeman 2013年以1200萬元入手新莊「一方起家厝」，現在房價上漲，已讓他大賺500萬元。（圖／Google Map）
▲Joeman 2013年以1200萬元入手新莊「一方城心」，現在房價上漲，已讓他大賺500萬元。（圖／Google Map）
當時，《房業網》查詢Joeman房產，包含新莊頭興街起家厝「一方城心」，他在2013年以1200萬入手，33.6坪2房，拆算單價每坪約38萬，如今，該社區近一年成交均價約57.57萬/坪，整體增值約500萬。

而Joeman在2020年斥資1200萬，購入八里河景宅、給媽媽住的孝親房「昇陽九樂」，拆算單價約41.5萬/坪，對照近一年成交均價34.75萬/坪，整體降值約250萬。

資深媒體名嘴《房業網》調研中心主任林裕豐接受媒體受訪表示，該住處估計目前已經幫Joeman賺約500萬增值，若以投資人角度來說，算是相當不錯，如今傳出持毒消息，真令人覺得相當惋惜。

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