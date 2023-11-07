Joeman新莊「起家厝」藏大麻！穿內褲被逮　名嘴：那間他賺500萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時，《房業網》查詢Joeman房產，包含新莊頭興街起家厝「一方城心」，他在2013年以1200萬入手，33.6坪2房，拆算單價每坪約38萬，如今，該社區近一年成交均價約57.57萬/坪，整體增值約500萬。
而Joeman在2020年斥資1200萬，購入八里河景宅、給媽媽住的孝親房「昇陽九樂」，拆算單價約41.5萬/坪，對照近一年成交均價34.75萬/坪，整體降值約250萬。
資深媒體名嘴《房業網》調研中心主任林裕豐接受媒體受訪表示，該住處估計目前已經幫Joeman賺約500萬增值，若以投資人角度來說，算是相當不錯，如今傳出持毒消息，真令人覺得相當惋惜。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995