如何買房／高雄「3死故事屋」賣了　比市價還貴100萬：窮比鬼可怕

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事發後1個月，網友在爆廢公社上傳「3死故事屋」出售訊息，指降價至2600萬元尋有緣人，因凶宅無法貸款，又開出2600萬元高價，當時引發熱烈討論，網友直喊「還是太貴，打5折就可以買」、「有2600萬的現金應該不會買這間」、「不能貸款，有現金2600萬的會買這房子的除非中邪」。
而據實價登錄網站資料顯示，時隔近2年後，該棟高雄「3死故事屋」已在今年9月賣了，成交價是1230萬元，換算1坪約21.89萬元。而《樂屋網》統計，同盟二路平均成交單價為1坪20萬元，「3死故事屋」成交價至少比周遭行情價貴了100萬元。
先前《NOWnews今日新聞》也揭露，中壢詐騙集團虐死3人、被稱為「台版KK園區」的青埔11樓高樓戶也賣掉了，成交價1080萬元，較原屋主當出入手價高了70萬元，「無痛下車」。日前中和南勢角捷運共構的「墜樓」凶宅戶因求售1年賣不掉，屋主加價300萬元繼續賣，在在都顯示凶宅有愈來愈貴的趨勢。
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凶宅的定義？法院說的算
馨傳不動產智庫執行長何世昌說，法律上沒有嚴格定義「凶宅」，而內政部函釋的凶宅定義，以事情的發生地，因此在內政部函釋上，該案算是凶宅，但實務上法院多不採用內政部函釋，「是不是凶宅？法院說的算」。
何世昌說明，一般而言凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但如今愈來愈多起「個案」凶宅讓人跌破眼鏡，印證網友玩笑話「窮比鬼可怕」。
全球居不動產情報室總監陳炳辰曾指出，凶宅購入後通常是整理之後再轉手，賺價差唯一主要目標，現在資訊愈來愈來透明，直接轉賣獲利的空間較小，較適合出租養房抗通膨。他認為，凶宅維持高價且成功售出，關鍵還是在於房市讓投資者有信心而踴躍收購。
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