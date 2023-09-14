獨／鬼門關！桃園詐團虐3死「青埔寨」賣了 成交價、買家身分曝
今天是農曆7月30鬼門關！台版KK園區、3死凶宅「青埔寨」真的賣掉了！據悉「青埔寨」2020年入手價為1080萬元，持有2年多就鬧出3條人命，近期「加價270萬元」公開求售。《NOWnews今日新聞》訪查發現，「青埔寨」出售訊息一出，投資客買家沒看屋就出手，以1150萬元成交。該交易目前仍未在實價登錄中揭露，但桃園市地政局昨（13）證實確有此筆交易。
記者徐銘穗/綜合報導
當時整起事件被稱是「台版KK園區」，詐騙集團在桃園青埔、新北淡水都有據點，詐團利用網路徵才，逼受害者交出帳戶存摺、手機，共囚禁61名被害者施虐，有人被關長達2個月，在青埔新建案的據點更是虐得1人跳樓、2人命喪屋內，事故現場被網友稱「青埔寨」。
「青埔寨」凶宅在今年6月公開求售，文案打著「格鬥大賽，跳樓大拍賣」、「聽到故事後淚眼盈眶」，該11樓戶、總坪數42.4坪，開價1350萬元，附裝潢、送家電，強調「正樓下同樣坪數上月成交將近1600萬元」，開價相當市價打了8.4折。
不過，查實價登錄，該屋2020年6月的入手價為1080萬元，等於「加價270萬元」求售，讓網友直呼：「死了3個價格還壓不下來…價格太凶了」、「270是3位地基主的價格」，還有人發話：「我就說了，這個價錢賣得出去，我直接高鐵桃園青埔站發放雞排！」
新屋主：再放個5年 房價一定漲
《NOWnews今日新聞》調查，「青埔寨」真的賣出去了，據悉買家是懂炒房的投資客，一收到「青埔寨」拋售消息，只看了格局圖，根本沒到現場看房就出手，最終以1150萬元成交，打算「放個5年，房價一定會再往上漲」。桃園市地政局昨（13）證實確有此筆交易，但因資料送件代辦中，目前仍未在實價登錄網上揭露。
據悉，實價登錄原規定要在登記完成的30天內完成，但2020年7月後，實價登錄新制改為申辦買賣移轉登記的同時，檢附實價登錄申報書，違者得處3萬至15萬元罰鍰。但桃園市地政局指出，「青埔寨」為A2案件，即由地政線上申辦後，尚須將登記案件紙本送交至地政事務所，才算完成申請，因此仍未完成實價登錄。
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