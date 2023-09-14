獨／台版KK園區3死凶宅！屋主小賺70萬脫手　專家：青埔房太夯了

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凶宅再轉手可免註記 有機會獲利數十萬元
陳炳辰分析，雖然凶宅物件會影響貸款，在增值性上有受限，但青埔居民素質高，又是指標性區域，加上「青埔寨」入手價偏低，未來若出租或做辦公室，租金不用拉得多高，就有還不錯的收益，不管是再做轉手或出租都有具相對效應。
此外，陳炳辰也說，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅。只是「青埔寨」事件太恐怖，先天狀況是廣為人知，「沒註記也會被知道」，雖然未來轉手或出租價碼都沒辦法拉得太高，但因房價不可能再創新低，再轉手也有機會獲利數十萬元。
3死大凶宅無損脫手 已屬難得
至於賣掉「青埔寨」的第一手屋主，帳面小賺了70萬元，當初2字頭、總價1080萬元入手，目前同社區行情已逼近4字頭，已不如同社區屋主的獲利幅度，雖然加上裝潢、5年內課稅、維護改善等成本可能沒賺，但出事後還能無損脫手，已屬難得。
今年7月，桃園買賣移轉3857棟，寫下今年單月新高紀錄，且月增14.6%勇冠六都，青埔所在的中壢區就貢獻了1022棟。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，青埔房價也從2016年出現明顯漲勢，預售屋一路從每坪25萬元衝破4字頭，預售案「威均青塘園」去年10月次頂樓、24樓戶交易，單價63.8萬元，刷新青埔最高單價紀錄，也是桃園市最高。
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