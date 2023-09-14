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獨／台版KK園區3死凶宅！屋主小賺70萬脫手　專家：青埔房太夯了

▲詐團虐死3人的「青埔寨」1150萬元賣出，屋主帳面小賺70萬元，無損脫手。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲詐團虐死3人的「青埔寨」1150萬元賣出，屋主帳面小賺70萬元，無損脫手。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

詐團虐死3人、屋齡不到2年的「青埔寨」凶宅賣掉了，屋主帳面小賺70萬元。3死大凶宅為何能賣得比進價還高？專家說得歸功青埔房市真的太夯了，近期房價穩站上4字頭，雖然以青埔整體行情來看，「青埔寨」1150萬成交價已經打到6折，未來出租或再轉手，價格再破新低機會不高，「有機會獲利數十萬元」。

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全球居不動產情報室總監陳炳辰接受《NOWnews今日新聞》電話訪問指出，「青埔寨」總坪數42.4坪、成交總價1150萬元，其所在社區每坪單價落在35萬至45萬元，約打7至8折，「凶宅折扣價格不算下修太多」，若單純用青埔行情來看，已經打到6折，2字頭買青埔房屬中間偏低的水位

▲42.4坪的「青埔寨」屋齡不到2年，全室裝潢。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲42.4坪的「青埔寨」屋齡不到2年，全室裝潢。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
凶宅再轉手可免註記　有機會獲利數十萬元

陳炳辰分析，雖然凶宅物件會影響貸款，在增值性上有受限，但青埔居民素質高，又是指標性區域，加上「青埔寨」入手價偏低，未來若出租或做辦公室，租金不用拉得多高，就有還不錯的收益，不管是再做轉手或出租都有具相對效應。

此外，陳炳辰也說，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅。只是「青埔寨」事件太恐怖，先天狀況是廣為人知，「沒註記也會被知道」，雖然未來轉手或出租價碼都沒辦法拉得太高，但因房價不可能再創新低，再轉手也有機會獲利數十萬元。

▲「青埔寨」衛浴採乾濕分離。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲「青埔寨」衛浴採乾濕分離。（圖／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
3死大凶宅無損脫手　已屬難得

至於賣掉「青埔寨」的第一手屋主，帳面小賺了70萬元，當初2字頭、總價1080萬元入手，目前同社區行情已逼近4字頭，已不如同社區屋主的獲利幅度，雖然加上裝潢、5年內課稅、維護改善等成本可能沒賺，但出事後還能無損脫手，已屬難得。

今年7月，桃園買賣移轉3857棟，寫下今年單月新高紀錄，且月增14.6%勇冠六都，青埔所在的中壢區就貢獻了1022棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，青埔房價也從2016年出現明顯漲勢，預售屋一路從每坪25萬元衝破4字頭，預售案「威均青塘園」去年10月次頂樓、24樓戶交易，單價63.8萬元，刷新青埔最高單價紀錄，也是桃園市最高。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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