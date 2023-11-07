Joeman僅穿內褲被逮！蕾菈見毒品裝傻：這什麼　案件調查細節曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市刑大日前接獲情資，指出多位網紅涉嫌持有毒品，因此上午兵分多路持搜索票前往新北市中和、新莊等地搜索，並查獲32歲湯姓男子（湯宇）、27歲何姓女子（蕾菈）及35歲翁姓男子（Joeman）等10人涉嫌持有第二級毒品大麻、磅秤及研磨器、捲煙器、捲菸紙等證物。
警方表示，所查獲犯嫌之間均無共犯關係，目前已採集尿液送請鑑定機構進行檢驗，並於警詢後依違反毒品危害防制條例持有毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方持搜索票上門！湯宇喊「自己搜」 Joeman以為找錯人
據了解，警方持搜索票到蕾菈、湯宇夫妻家中，一家人當時正準備出門，警方要求2人交出毒品，湯宇還表示「你們自己搜」，隨後員警就在主臥室床旁的抽屜裡面，搜出一包約0.4公克大麻及吸食器，蕾菈在一旁裝傻地說：「我不知道這是什麼？」最後兩人家中總共查獲約1公克大麻。
至於警方前往Joeman位於新莊的住處搜索，Joeman當時還在睡夢中，身上只穿一條內褲開門，一度以為警方按錯電鈴，警方進屋全面搜索後，共查獲了3、4克大麻與研磨機具。
警方將3人帶回新北地檢署偵訊，Joeman向檢警供稱大麻來源是透過友人所購買，湯宇表示菸斗是在泰國所購買，但不清楚怎麼會帶回台灣，詳細情形及來源還有待進一步調查。檢察官經偵訊後斟酌案情，認為沒有必要諭令交保或其他強制處分，無保請回，是否有吸食毒品則待警方驗尿結果出爐。
Joeman發聲道歉！蕾菈、湯宇透過不同律師發聲明
Joeman經無保請回後，隨即發聲明表示，「對於造成社會紛擾深感遺憾與抱歉，但基於偵查不公開原則，目前尚無法透露案情細節，也請大眾尊重檢警機關調查」。蕾菈透過經紀人及律師回應，「一切配合檢調，偵查不公開，目前已經無保請回」，同時強調並非自國外攜管毒品入境。
湯宇則在深夜委託另一位律師發出的聲明，「關於新聞媒體所報導有關湯宇先生之刑事案件，湯宇先生今日已全程積極配合檢警機關之調查程序，並經台灣新北地方檢察署檢察官複訊後，已無保釋回」。
對於不少消息指出湯宇從國外攜帶毒品入境一說，聲明澄清「此為子虛烏有之事」，「本次聲明稿再次強調湯宇先生絕無走私毒品之行為，後續也將配合司法調查，感謝各界的關心」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995