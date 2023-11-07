獨／Coldplay高雄開唱！隔壁50年公寓 6年房價漲269%：狠賺573萬
英國天團Coldplay酷玩樂團本周末（11、12）將在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，人潮帶來商機也帶動社區發展。「高雄國家體育場」2021年曾被評是「全台最俗運動宅」，周遭房價每坪僅10.3至10.8萬元，但《NOWnews今日新聞》透過實價觀察，發現高雄國家體育場周邊一棟屋齡超過50年的老公寓1樓，6年來房價漲了269%，增值573萬元，令人咋舌。
記者徐銘穗/綜合報導
該戶6年暴漲269%的老公寓位在軍校路622巷內，總面積19.64坪，為3層樓公寓的1樓，實價揭露今年8月以786萬元成交，成交單價40萬元／坪，該戶在實價登錄資料庫中共有3次交易紀錄，最早在2017年1月以213萬元出售，單價10.8萬元／坪，爾後在去年5月以400萬元成交，單價20.4萬／坪，6年房價增值573萬元。
高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱曾受訪表示，高雄巨蛋與國家體育場等兩處高雄演唱會場館，周邊房市交易堪稱熱絡，高雄國家體育場附近的建案則以首購、首換產品為主。
新建案「光洲耘海」規劃25~54坪的2~4房，成交均價30.84萬元／坪，「世紀莊園」則是25~52坪的2~4房，成交均價39.46萬元／坪，但歷史最高價為50.06萬元／坪。10年內的中古大樓房價每坪25~30萬元，屋齡15~35年的透天產品，總價約1500~2000萬元。
不過住在演唱會場館周邊有好有壞，過去，張惠妹在台北小巨蛋開唱時，曾引發周邊居民抗議，而掀起「禁跳」風波。而高雄國家體育館住宅與場館相隔較遠，目前未傳出噪音、震動等疑慮。專家提醒，住宅距離演唱會場館若太近，難免會受到噪音、震動的影響，另外進場、散場往往容易造成周邊交通打結，民眾選購時應先做好評估。
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