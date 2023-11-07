Joeman「只住2房」看新聞才知　波蘭網紅虧：這才是人設崩壞的點

我是廣告 請繼續往下閱讀
斯坦昨在臉書截取Joeman落網新聞報導，寫道有網紅人設又崩壞了，但他認為「重點不是大麻，有點知識的人都知道大麻沒有香菸毒」，重點是「某人的房子居然只有兩個房間，這才是人設崩壞的點」。
貼文引發網友討論，但有人認為Joeman新莊住處2房這件事，對其YouTube觀眾來說「不算人設崩壞」，留言「開箱豪宅不代表他本人就住豪宅吧？」、「早期的影片都是在他房間拍的，不是什麼秘密」。
也有人對於斯坦「大麻沒有香菸毒」觀點持相反意見，留言說：「這不是大麻跟香菸哪個比較毒的問題，而是法律明文規定禁止，而且也是基本常識，如果連合法的香煙都不抽，為何要去碰違法的大麻？」
事實上，已知Joeman至少擁兩間房，其一是被逮的新莊頭興街起家厝「一方城心」，他在2013年以1200萬入手，33.6坪2房，拆算單價每坪約38萬，如今，該社區近一年成交均價約57.57萬/坪，整體增值約500萬。
而Joeman在2020年斥資1200萬，購入八里河景宅、給媽媽住的孝親房「昇陽九樂」，拆算單價約41.5萬/坪，對照近一年成交均價34.75萬/坪，整體降值約250萬。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995