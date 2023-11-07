陳建州宣布復出PLG！性騷擾風波後「首次公開行程」：禮拜三見
「黑人」陳建州自今年6月被女星周宜霈「大牙」指控性騷擾後，隨即卸任PLG職籃執行長一職，震撼體壇。怎料，全案還在司法調查期間，事發至今也過不到5個月，PLG聯盟今（7）日宣布陳建州出任聯盟副會長一職，再度引發關注，而在昨天，陳建州也首度曝光公開行程，將在本周三現身新莊體育館，出席EASL東亞超級籃球聯賽。
記者詹鎰睿／綜合報導
陳建州近期動作頻頻，不斷在個人IG限動上分享籃球，關心著籃壇大小事，近日更多次造訪新北國王訓練地，與好友林書豪、林書緯互動。昨日，陳建州多次轉發新北國王的IG，並透露自己將會出席禮拜三的EASL東亞超級籃球聯賽，由新北國王對決韓國職籃KBL的球隊，「這週三新莊見！」、「禮拜三期待韓國第一控衛金義亨vs林書豪的頂尖對決」。
這也是陳建州自出庭後，首度對外公開行程，心情似乎完全不受負面風波的影響，再加上今日確定出任聯盟副會長一職，而且還主動把PLG股權通通賣掉，用行動力挺聯盟改組，引發外界討論。
至於大牙前幾天才出席夫妻憂拜盃羽球賽，並對外坦承這次的官司至少花費上百萬元，日前還特地遠赴香港警局完成報案，所以兩地的律師費加起來已破7位數。大牙表示，雖然自身戲約受到影響，但在副業經營方面，反而占據比較多的時間，大牙也充滿正能量地說，「我現在很好，也有持續在看身心科。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110