PLG／陳建州宣告重返籃壇！使命不變：用餘生為台灣籃球做出貢獻
被稱為「台籃教父」的藝人「黑人」陳建州，今天正式透過個人IG宣布重返籃壇，經由PLG聯盟會長張嗣漢邀請他擔任聯盟副會長一職後，他寫下：「角色轉換、使命不變，也期許自己用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻。」
記者吳政紘/綜合報導
陳建州在過去三年，不但創立PLG聯盟，也透過自己的影響力，個人社群臉書、IG直播，希望讓更多球迷認識台灣籃球，不過他在日前因為捲入藝人大牙的性騷擾案件，不但官司纏身，也讓他不得不暫時卸下職務，如今出庭應訊，並且等待事件告一段落，PLG聯盟先是轉為「協會制」，他也確定轉成為副會長，「重出江湖」。
PLG在成立之初就以「社團法人台灣職業籃球聯盟」向內政部註冊成立協會，過去由PLG的「公司」來當作聯盟的決策中心，如今已把業務都轉移到原本的協會。PLG接下來改成協會制度後，將依規定開放招募團體會員、個人會員等。
陳建州寫下：「P.LEAGUE +聯盟以協會制改組後，請各位球迷朋友別擔心，接下來我的角色稍微有點改變，從今天開始將擔任PLG聯盟的副會長，以這個角色跟張嗣漢大哥一起為所有球團及球迷們服務，”角色轉變，使命不變”也期許自己用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻。」
陳建州最快在明天東超聯賽就會在場邊觀戰，之前他也前往日本、韓國等跟各地會長等高層見面，持續為PLG聯盟創造聲勢，不過他到底是否有「退股」公司還是改成以其他方式在聯盟任職，也要看之後PLG聯盟解釋。