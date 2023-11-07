海鮮泡過「磷酸鹽」前後模樣差很大！他曝實測結果：要分辨很容易
近期臉書社群上再度瘋傳一篇，由餐酒館老闆宣導「巴沙魚要少吃」的文章，並揭露浸泡磷酸鹽的內幕。而花蓮「正當冰」老闆也拍片分享海鮮泡過「磷酸鹽」的實際測試，前後模樣差異極大，也能以肉眼輕易分辨。
記者潘毅／綜合報導
「親眼見過差異，往後只要看到海鮮，有泡沒泡(磷酸鹽)要分辨簡直太容易了」，正當冰老闆在臉書上發文分享「據法規，磷酸鹽類只能用在加工食品，不能使用在任何生鮮食品上。但不幸我身在食品業界，嘿奇怪了，巴沙魚裡有、冷凍蝦仁有、冷凍花枝有連出去吃個小吃，以前我最愛吃的花枝羹蝦仁羹蝦仁煎…等等等等，也通通只能上桌後把料默默挑掉」。
老闆過去也曾進行實測，將市面上常見的各種海鮮，例如蝦仁、魷魚等食材，拿來浸泡磷酸鹽後做出對比，結果發現有泡過的海鮮，外觀看起來都比沒泡的要大上一號，還又亮又彈。
正當冰老闆怪酥也感慨表示：「如果你是消費者，又大又鮮又彈的海鮮不要碰。這是個反直覺的時代，乾乾瘦瘦還有點黑肉屬性的花枝蝦仁才是真的；如果你是店家，這邊衷心的建議，進冷凍的海鮮類，一定要看看成分表，有看到磷酸鹽、多磷酸鈉(鈉就是鹽)、重磷素這些名稱的，不要再用了，衷心希望所有消費者與店家能夠覺醒…因為…我真的很想吃蝦仁羹&花枝羹啊」。
【本文獲臉書粉絲團《正當冰》授權報導】